Vitalik Buterin a gagné 4 millions de dollars grâce à un investissement dans Dogecoin (DOGE)

La crypto-monnaie basée sur les mèmes Dogecoin (DOGE / USD) a fait l’objet de beaucoup de publicité ces derniers mois. Cela a eu un impact majeur sur le prix du jeton, gagnant de manière impressionnante sur le marché.

Plusieurs des premiers investisseurs du token sont devenus millionnaires. Mais il semble que l’investissement d’un homme se soit démarqué des autres. Le fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a récemment déclaré que l’achat de DOGE s’est avéré être l’une des meilleures décisions d’investissement qu’il ait prises.

Buterin a gagné 4 millions de dollars en vendant la moitié de ses jetons DOGE

Le chef d’Ethereum a déclaré qu’il avait acheté pour 25 000 $ de Dogecoin en 2016, alors que l’actif crypto n’était pas devenu aussi populaire qu’aujourd’hui. Il a dit qu’à l’époque, il était sceptique quant à l’investissement dans un actif crypto qui n’a aucune valeur attrayante à l’exception du logo du chien sur le devant.

Mais Dogecoin a surpris de nombreux investisseurs en crypto, y compris lui-même, alors que l’actif numérique a connu une augmentation massive. Buterin a déclaré avoir vendu 50% de ses jetons DOGE, réalisant un bénéfice de plus de 4 millions de dollars. Il a également noté que le montant a été reversé à GiveDirectly, une organisation caritative d’Afrique de l’Est. Il a déclaré,

Cela a fini par être l’un des meilleurs investissements que j’ai jamais fait.

Buterin ne prend pas en charge les jetons basés sur les mèmes

Après l’annonce de l’investissement de Buterin dans Dogecoin, certains développeurs d’autres jetons basés sur des mèmes ont envoyé leurs pièces dans son portefeuille, dans l’espoir de promouvoir également ces jetons. De nombreux développeurs ont soumis plus de 50% de l’offre de leurs jetons. Cependant, Buterin n’a pas répondu comme prévu. Il a brûlé la plupart des pièces et a fait don du reste à des œuvres caritatives.

De nombreux influenceurs et sensations sur les réseaux sociaux ont défendu Dogecoin. Mais l’influence la plus notable vient du co-fondateur de Tesla Inc. Elon Musk. Plus tôt cette semaine, Coinbase, la plus grande bourse de crypto-monnaie aux États-Unis par capitalisation boursière, a répertorié le jeton basé sur les mèmes sur sa plate-forme.

