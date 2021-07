Vitalik Buterin a imploré la communauté Ethereum d’innover au-delà du Défi

in

Par Clark

Alors que la mise à l’échelle de la deuxième couche mûrit pour Ethereum, Vitalik Buterin exhorte la communauté à se développer de l’autre côté de la portée de DeFi.

Lors de son allocution à la conférence EthCC à Paris, le co-fondateur et développeur principal d’Ethereum, Vitalik Buterin, a imploré la communauté Ethereum d’ouvrir la voie à la finance redistribuée.

Décrivant les services publics non financiers comme «la partie la plus fascinante de la vision des blockchains à usage général», Buterin a déploré que les applications monétaires «dominent actuellement la zone Ethereum».

« Être décrit par DeFi est mieux que d’être décrit par rien. Cependant, il doit aller plus loin.

Buterin décrit de nombreuses applications non financières pour Ethereum, ainsi que les médias sociaux redistribués, l’identification et l’attestation, et le financement public rétroactif des marchandises.

« Déplacer de l’autre côté de DeFi ne signifie pas être contre DeFi. j’assume vraiment […] les applications Ethereum les plus fascinantes progressent pour mélanger des composants financiers et non financiers », a déclaré Buterin.

“Peut-être que dans quelques années, nous aurons plein de choses extrêmement excitantes […] qui fournissent simplement toutes sortes de valeurs diverses et réelles à tout ou à n’importe quel type de personnes, non seulement à l’intérieur du programme Ethereum, mais aussi bien au-delà », a-t-il ajouté.

Buterin a déjà commencé à travailler sur le financement des biens publics. Dans un article de journal du 21 juillet co-écrit par Buterin, la résolution de mise à l’échelle de la couche deux, Optimism, s’est engagée à financer le développement de l’offre ouverte via un protocole de récompense rétroactif, Optimism engageant tous les bénéfices générés par le séquençage de l’initiative.

Pourquoi DeFi ?

Buterin attribue la préoccupation de la communauté Ethereum avec DeFi à 2 facteurs principaux.

Le premier d’entre eux est, Vitalik a déclaré que “la finance est simplement le monde où la technologie centralisée craint le plus”, concluant que la finance offre un plus grand domaine de décentralisation que les industries centralisées alternatives :

« Je vous enverrai un e-mail centralisé et vous le recevrez en une seconde. Et bien sûr, peut-être que diverses agences de renseignement le liront, mais un minimum d’entre vous pourrait le lire et au moins vous pourrez le lire dans une seconde. Les virements bancaires internationaux ne fonctionnent pas de cette façon.

Buterin a en outre souligné la prévalence des frais élevés pour pousser le monde vers les applications financières, notant :

« Les degens peuvent le payer, les singes peuvent le payer, les orangs-outans peuvent le payer. Cependant, si nous commençons à parler de quelques médias sociaux décentralisés, où chaque tweet devient NFT, cela ne peut pas fonctionner si vous avez des frais de transaction de 5,22 $.

Cependant, Buterin a indiqué que le défi des frais de transaction élevés “est actuellement résolu” par le schéma croissant de réseaux de couche deux d’Ethereum.

Avec des travaux visant à atténuer les frais de transaction sur Ethereum actuellement en cours, Buterin affirme qu’il est maintenant temps de commencer à explorer comment Ethereum peut être habitué à résoudre des problèmes alternatifs, déclarant: “l’écosystème Ethereum devrait s’étendre au-delà de la simple création de jetons qui facilitent le commerce d’autres jetons”.

« Si vous ne prenez que ce facteur mince qu’est DeFi, et que vous continuez à le pousser à l’éternité […] vous obtiendrez simplement des jetons qui vous permettront de tirer profit des devises alternatives de l’agriculture de rendement qui sont des dérivés monétaires entre les jetons de l’agriculture de rendement alternatif », a-t-il déclaré.

Bien qu’il ait noté que les dérivés financiers offrent une certaine valeur au monde, Buterin a mis en garde contre le risque général lié aux produits dérivés avancés, concluant : « Ne faisons pas simplement DeFi.

« Ces éléments ont de la valeur jusqu’à la première et la deuxième couche, […] Cependant, une fois que vous arrivez à la couche six, vous augmentez vraiment l’instabilité monétaire et donc le risque que cet objet s’effondre.

