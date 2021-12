Vitalik Buterin a posté plus de détails sur le parcours ETH 2.0 ! Qu’a t’il dit?

Dans un message résistant, Vitalik Buterin a présenté l’état actuel de sa position sur les prochaines étapes sur la voie de l’ETH 2.0. Parmi les informations publiées, un scénario où Ethereum peut offrir plus de « sécurité » et de « confiance » à ses utilisateurs a été mis en évidence.

Son co-fondateur a proposé la préservation d’un environnement centralisé avec quelques extensions, mais en mettant l’accent sur la vitesse et la stabilité du réseau.

Évolutivité et distribution

L’une des approches qu’il a soulignées était la nécessité d’engager cet écosystème sur une voie basée sur l’évolutivité. En ce sens, il convient de s’assurer que la nouvelle version génère confiance et sécurité parmi les utilisateurs du réseau.

Buterin a précisé que la route ETH 2.0 doit avant tout garantir une forte résistance à la « censure », ainsi qu’une diffusion qui accélère la validation des transactions.

Pour cela, le développement d’Ethereum devrait passer par une voie de validation plus « directe », qui permet de réduire l’utilisation des ressources. Dans un réseau où un nombre immense de transactions sont enregistrées chaque jour, une distribution plus importante qui évite la surcharge de la blockchain serait envisagée.

Dans les détails fournis, la possibilité de créer un niveau secondaire dans le même écosystème a été présentée, ce qui ne nécessite pas autant de ressources. Selon Buterin, cette fonctionnalité permettrait aux utilisateurs de vérifier directement les transactions, tout en réduisant les coûts.

La centralisation va-t-elle se poursuivre ?

Alors que la nouvelle voie ETH 2.0 devrait l’entourer de possibilités d’étendre la distribution de certains processus, l’environnement centralisé n’est pas exclu. Pour la consolidation de cette mise à jour, les deux scénarios seraient pris en compte, combinant la centralisation avec des extensions qui accélèrent les processus blockchain.

Du point de vue de Vitalik Buterin, la structure resterait centralisée, malgré le développement des rollups. Compte tenu de ce scénario, vous avez pris en compte le fait que chaque cumul ne prend en charge que de petites charges de données. « Aucun rollup ne peut héberger la majorité de l’activité d’Ethereum », a-t-il commenté.

Les perspectives observées par le co-fondateur d’Ethereum rendraient l’écosystème flexible en termes d’évolutivité, mais conserveraient la mauvaise distribution. L’initiative proposée par Buterin se concentre davantage sur l’optimisation du réseau pour gérer efficacement l’ensemble du flux de données. Ceci, quelle que soit l’étendue ou la réduction de la génération des blocs.

Au fur et à mesure que le chemin vers la preuve de participation dans l’ETH 2.0 progresse, la structure se consolide entre un scénario de plus grande sécurité et d’agilité. L’itinéraire proposé pourrait être ouvert à différents chemins, afin de trouver un environnement permettant à Ethereum d’être équilibré entre toutes les charges de données enregistrées aujourd’hui.

