Ethereum (ETH)

Vitalik Buterin, cofondateur d’Ethereum, est désormais un milliardaire, détenant plus de 333520 ETH

Le prix de l’éther monte au-dessus de 3290 $ mais toujours seulement 131% au-dessus du dernier marché haussier ATH, contrairement à la tendance haussière de 225% de Bitcoin.

Le co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, est devenu un milliardaire alors que le prix de l’Ether a dépassé les 3000 dollars pour atteindre un sommet historique à 3292 dollars.

Avec cette augmentation de valeur, Ether est devenu une crypto-monnaie à capitalisation boursière de 375 milliards de dollars. La capitalisation boursière Bitcoin la plus élevée a été enregistrée pendant le marché haussier de 2017, valant désormais plus que Bank of America ou PayPal. BTC 2,13% Bitcoin / USD BTC $ 58,001,58 USD

Lors de son ATH, l’ETH a augmenté de 1 066 566% par rapport à son prix d’offre initiale de pièces (ICO) de 0,30 USD.

L’actif cryptographique a augmenté de plus de 60% en quinze jours car il atteint continuellement de nouveaux ATH et 330% YTD alors qu’il rattrape enfin la montée en puissance de Bitcoin fin 2020 qui l’a vu passer à 65000 $, soit une augmentation de 225% par rapport à 2017 ATH de 20 000 $.

Malgré le dernier rallye, le dernier ATH d’Ether n’est toujours que 131% au-dessus du sommet de début janvier 2018 d’environ 1420 $ sur Coinbase. Pour qu’Ether rattrape pleinement les gains de Bitcoin, le prix de l’ETH doit dépasser 4600 $.

En ce qui concerne le prix à long terme, certains traders demandent de 10 000 à 20 000 dollars pour ce sommet de cycle, tandis que d’autres atteignent même 40 000 dollars.

L’ATH a déjà fait du cofondateur d’Ethereum un milliardaire selon l’adresse partagée par Buterin, qui contient 333 520 ETH d’une valeur de plus d’un milliard de dollars à 3 000 dollars par ETH. Bien qu’il ait également «d’autres adresses», «elles sont relativement petites», a-t-il déclaré.

En 2018, lors du partage de ses adresses, Buterin avait dit à l’époque,

“Je n’ai jamais personnellement détenu plus de ~ 0,9% de tous les ETH, et ma valeur nette n’a jamais été proche de 1 milliard de dollars.”

Dernièrement, Ether a gagné beaucoup de terrain, en particulier avec le hard fork de Londres avec le très convoité EIP 1559 qui le rendra «déflationniste».

«La mise à niveau EIP-1559 sera activée, ce qui entraînera probablement la combustion de centaines de millions d’ETH chaque année – c’est un catalyseur massif pour la capture de la valeur ETH et son argumentaire d’investissement fondamental global», a noté Spencer Noon, associé général chez Variant.

Même avant cela, la popularité et l’utilisation croissantes de DeFi, qui vise à révolutionner la finance et les NFT, ont poussé l’utilisation d’Ether à de nouveaux sommets cette année, ce qui a permis à la blockchain de gagner plus de 10 milliards de dollars de frais chaque jour.

Les institutions s’y intéressent également, la BEI prévoyant de vendre une obligation sur la blockchain, plusieurs ETF Ether actuellement négociés au Canada, et CME enregistrant un volume croissant sur les contrats à terme Ether; tout cet achat au comptant pousse les prix de l’Ether vers de nouveaux sommets.

