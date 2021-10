Vitalik Buterin critique la politique Bitcoin du Salvador

Le cofondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a critiqué le président d’El Salvador, Nayib Bukele, pour sa politique Bitcoin qui oblige les entreprises et les particuliers du pays à utiliser Bitcoin. Selon Buterin, cette décision était contraire aux « idéaux de liberté » des crypto-monnaies.

La critique de Buterin intervient alors même que Bukele a précédemment affirmé qu’il n’était pas obligatoire pour les gens d’utiliser Bitcoin, étant donné que le dollar américain a toujours cours légal.

Buterin soutient les opinions d’un article de Reddit

Les commentaires de Buterin étaient à l’appui d’un article publié sur Reddit surnommé « Opinion impopulaire : le président d’El Salvador, M. Nayab (Nayib) Bukele ne devrait pas être félicité par la communauté Crypto. »

Selon le co-fondateur d’Ethereum, les Bitcoin Maximalists constituaient la plus grande partie de la communauté crypto faisant l’éloge de la décision de Bukele. Il a noté que ce groupe n’a pas identifié de problèmes avec ce mouvement.

« Honte à tout le monde (d’accord, d’accord, je vais appeler les principaux responsables: honte aux maximalistes de Bitcoin) qui le louent sans critique », a déclaré Buterin.

Buterin a en outre déclaré que les maximalistes de Bitcoin étaient facilement satisfaits lorsqu’une personne puissante ou renommée faisait une remarque ou faisait quelque chose en faveur de Bitcoin sans critiquer quoi que ce soit qui pourrait être erroné avec cette décision.

La loi d’adoption de la BTC au Salvador fait face à une forte opposition

Vitalik Buterin et la communauté Reddit ne sont pas les seuls à s’opposer à l’utilisation de Bitcoin comme monnaie légale. Le président Nayib Bukele a été critiqué par ses opposants et la communauté internationale. La loi El Salvador Bitcoin a été déposée par Bukele à l’Assemblée législative du pays plus tôt cette année et a été approuvée par ces assemblées législatives.

La loi Bitcoin a été mise en œuvre au Salvador en septembre, où le gouvernement a donné aux citoyens l’accès à l’application de portefeuille Chivo. Pour inciter les gens à télécharger le portefeuille, le gouvernement a promis 30 $ gratuits de Bitcoin à ceux qui ont utilisé le portefeuille. Le pays a également déclaré qu’il accorderait une remise de 0,20 $ sur chaque gallon de carburant acheté à l’aide du portefeuille Chivo.

Cependant, le cofondateur d’Ethereum a déclaré que l’adoption massive de Bitcoin était une décision imprudente. « De plus, cette tactique consistant à pousser BTC à des millions de personnes au Salvador en même temps sans presque aucune tentative d’éducation préalable est imprudente et risque qu’un grand nombre d’innocents soient piratés ou arnaqués », a ajouté Buterin.

Cependant, Bukele a précisé que la loi Bitcoin n’obligeait pas les citoyens et les entreprises à utiliser Bitcoin. Selon le président, l’utilisation du Bitcoin est facultative.

