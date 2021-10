Vitalik Buterin critique la politique d’adoption obligatoire de Bitcoin du président d’El Salvador

Le co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, s’est prononcé contre l’utilisation obligatoire du bitcoin par le président Nayib Bukele pour les commerçants et les entreprises, affirmant que c’était contre les « idéaux de liberté » de la crypto-monnaie.

Buterin a commenté en réponse à un article de Reddit intitulé « Opinion impopulaire : le président d’El Salvador, M. Nayab (Nayib) Bukele ne devrait pas être félicité par la communauté Crypto. Le cofondateur d’Ethereum n’a pas manqué d’appeler les « Bitcoin Maximalists », qui, selon lui, ont salué la décision du président salvadorien sans critique.

« Honte à tout le monde (d’accord, d’accord, je vais appeler les principaux responsables : honte aux maximalistes de Bitcoin) qui le louent sans critique. »

Buterin a en outre déclaré que les maximalistes de Bitcoin étaient faciles à satisfaire si une personne en position d’autorité faisait quelque chose ou parlait en faveur de BTC. Le président Nayib Bukele fait l’objet de critiques de la part des opposants et de la communauté internationale depuis que les législateurs salvadoriens ont voté en faveur de la conversion de la crypto-monnaie en cours légal plus tôt cette année. La soi-disant loi Bitcoin a été mise en œuvre en septembre, le gouvernement donnant également accès aux Salvadoriens pour télécharger l’application de portefeuille Chivo. Mais Buterin a qualifié l’adoption massive du bitcoin d' »imprudente », en disant :

« De plus, cette tactique consistant à pousser BTC à des millions de personnes au Salvador en même temps sans presque aucune tentative d’éducation préalable est imprudente et risque de faire pirater ou arnaquer un grand nombre d’innocents. »

Cependant, le président Bukele a déclaré plus tôt que l’adoption du bitcoin était facultative pour les citoyens salvadoriens. OFFRE SPÉCIALE (Sponsorisé)

