Vitalik Buterin critique la vision idéaliste d’Elon Musk sur la crypto-monnaie et détaille les limites de l’évolutivité de la blockchain

Vitalik Buterin, l’un des fondateurs les plus renommés d’Ethereum, a rejeté l’opinion d’Elon Musk sur la fixation de la crypto-monnaie dans un nouvel article où il détaille les limites de l’évolutivité de la blockchain. Buterin aborde trois sujets: le stockage, la bande passante et la puissance de calcul, et discute de ses limites avec la technologie actuelle.

Vitalik Buterin critique l’attitude simpliste d’Elon Musk

Vitalik Buterin, le fondateur de la deuxième crypto-monnaie la plus réussie (Ethereum), a critiqué hier la vision d’Elon Musk de réparer les crypto-monnaies simplement en soulevant quelques points clés. Dans un nouvel article intitulé “Les limites de l’évolutivité de la blockchain”, Buterin frappe Elon à quelques reprises, demandant dans son premier paragraphe:

Vraiment, comme le souhaite Elon Musk, vous pouvez “accélérer le temps de blocage 10 fois, augmenter la taille du bloc 10 fois et éliminer les frais 100 fois” sans conduire à une centralisation extrême et compromettre les propriétés fondamentales qui font une blockchain quelle qu’elle soit?

Buterin, qui a toujours été préoccupé par l’adoption de la blockchain, développe ensuite ces idées dans le document. Il déclare que l’un des facteurs les plus importants pour la défense et la décentralisation de la blockchain est la possibilité pour les utilisateurs normaux d’exécuter un nœud (cela a déjà soulevé une série de critiques de la part de certains utilisateurs de la communauté des grands blocs, et contraste avec d’autres points. vue comme celle qu’Olivier Janssens exprime depuis 2017). Pour lui, seuls trois facteurs fondamentaux peuvent affecter la capacité des utilisateurs finaux à exécuter un nœud: le stockage, la bande passante et la puissance de calcul.

Le document explique comment ces trois facteurs et leurs valeurs recommandées doivent être configurés si l’objectif est d’avoir une blockchain fonctionnant correctement. Pour le stockage, il note que si des disques SSD de 8 To sont disponibles, ce n’est pas une taille acceptable pour la plupart des utilisateurs, avec 512 gigaoctets à la limite supérieure.

En ce qui concerne la bande passante, bien que des vitesses de connexion très rapides soient déjà disponibles, elle fixe la limite à environ cinq blocs de mégaoctets toutes les dix secondes, car les nœuds doivent également économiser de la bande passante pour la surcharge de protocole et la transmission des transactions. Et pour la puissance de calcul, le document explique que dix pour cent de la capacité maximale d’un ordinateur devrait être la limite, car les nœuds doivent économiser de l’énergie pour faire face aux attaques DDoS et faire face aux courtes pannes.

Musk tire à nouveau

Le document constitue un rejet technique de ce que Musk avait proposé la semaine dernière lorsqu’il tentait d’aborder l’évolutivité de manière simpliste. Musk a proposé de fixer Dogecoin, sa sélection de crypto-monnaies, pour être la prochaine devise évolutive pour le monde. Il a même proposé de financer le développement et d’aider les programmeurs actuels de Dogecoin à améliorer le comportement de la monnaie pour la rendre plus économe en énergie.

Musk n’a pas attendu trop longtemps pour riposter avec cette réponse technique à ses objectifs: le PDG de Tesla s’est amusé à dire que Buterin avait peur du Doge, tout en postant un meme montrant un chien Shiba Inu sur une affiche du film classique Jaws sur Twitter.

Que pensez-vous du dernier article de Buterin? Faites-nous savoir dans la section commentaire ci-dessous.

https://news.bitcoin.com/vitalik-buterin-criticizes-elon-musks-idealistic-take-on-cryptocurrency-details-limits-on-blockchain-scalability/