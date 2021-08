Vitalik Buterin d’Ethereum déclare que l’EIP 1559 est “la partie la plus importante de Londres”, le réseau brûle 16 000 $ en ETH par minute

in

La blockchain Ethereum a terminé jeudi la mise à jour tant attendue de Londres et les fans d’éther ont discuté du taux de combustion du protocole avec une grande ferveur après le fork.

5.9 L’éther brûle chaque minute, Vitalik Buterin “confiant” quant à l’avenir après Londres

Au moment de la publication, Ethereum brûle 5,9 éthers par minute ou 16,8 000 $ en utilisant les taux de change actuels par rapport au dollar américain. Pendant ce temps, dans une récente interview à Singapour, le cofondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a déclaré que la proposition d’amélioration d’Ethereum (EIP) “1559 est certainement la partie la plus importante de Londres”.

Jeudi matin vers 8h30 (HAE) le 5 août, le hard fork tant attendu d’Ethereum London a eu lieu et la blockchain a été mise à jour avec succès. La communauté était pour le moins extatique, et sur Twitter, des termes comme « ethereum » et « EIP1559 » ont commencé à être à la mode.

Bien sûr, la conversation la plus récente sur la mise à jour de Londres était EIP-1559 – le changement du marché des taux pour la chaîne ETH 1.0. L’EIP modifie essentiellement l’algorithme lié au débit de gaz de base dans le protocole et brûle le débit de gaz de base.

Il existe de nombreux sites Web où les fans d’éther peuvent consulter le taux de combustion dérivé de la dernière modification apportée à l’ensemble de règles EIP-1559. Au moment de la rédaction, ce mécanisme brûle plus de 16 000 $ ou 5,90 ETH par minute. À l’extrémité inférieure du spectre, le taux de combustion a été d’environ 8 103 $ ou 2,78 ETH par minute. Les évangélistes d’Ethereum aiment ce concept car ils pensent qu’il rendra essentiellement l’actif cryptographique déflationniste au fil du temps.

Vitalik Buterin a parlé de la mise à jour de Londres avec Bloomberg de Singapour, déclarant au journaliste financier Matthew Leising qu’il était “confiant” quant à l’avenir après Londres. “Maintenant, il est beaucoup plus facile d’envoyer une transaction qui sera incluse dans le prochain bloc et c’est très important pour l’expérience utilisateur”, a déclaré Buterin.

Les tarifs du gaz ont grimpé en flèche, l’éther bondit de plus de 16% cette semaine

Cependant, à la baisse, les utilisateurs d’ETH ont noté que les frais de transaction ETH moyens avaient augmenté après la fourchette. Par exemple, le 2 août, le tarif moyen était d’environ 8,39 $ par transaction, mais le vendredi suivant la mise à jour, le tarif moyen du gaz éther est de 14,60 $. Depuis le déclenchement de la mise à jour de Londres, le taux de combustion des taux d’Ethereum et la hausse des tarifs du gaz ont repris les pourparlers. Un nombre décent de personnes parlent également de la reprise actuelle du marché des ETH.

Ethereum (ETH) est en hausse de plus de 3% aujourd’hui et de 17,55% au cours des sept derniers jours. Contre le principal cryptoasset bitcoin (BTC) de la semaine, l’ETH a progressé de 16,50 %. Par rapport au dollar américain, l’ethereum a augmenté de 24% au cours du mois dernier, et les statistiques des 12 derniers mois montrent que l’ETH a enregistré des gains à trois chiffres (628,27%).

Que pensez-vous du hard fork de Londres, de la récente hausse des taux et du taux de brûlage des taux d’Ethereum ? Faites-nous savoir ce que vous pensez de ce sujet dans la section commentaires ci-dessous.

