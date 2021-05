Vitalik Buterin d’Ethereum vient de donner plus d’un milliard de dollars à une association caritative

Vitalik Buterin est connu pour beaucoup de choses. Il est le co-fondateur d’Ethereum, un développeur, un innovateur et récemment le plus jeune milliardaire crypto au monde. Mais il n’a pas choisi de cacher ses fonds, mais plutôt de les partager avec ceux qui en ont besoin.

En fait, il a fait don de plus d’un milliard de dollars en crypto-monnaie à diverses organisations caritatives, en tête avec le Covid Relief Fund of India.

Les clones DOGE sont exposés grâce à des dons

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et une analyse de marché? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Buterin a fait un don en téléchargeant des quantités massives de jetons meme inspirés de DOGE qui lui ont été donnés par les créateurs de trois projets différents: Dogelon (ELON), Shiba Inu Coin (SHIB) et Akita Inu (AKITA). Les trois crypto-monnaies sur le thème des chiens ont récemment explosé dans le cadre du rassemblement DOGE qui a eu lieu au cours des derniers mois.

Cependant, même si DOGE n’a techniquement pas de limite sur la quantité de crypto-monnaie qu’il peut extraire, il a toujours une offre de jetons beaucoup plus petite que ces imitateurs. Par exemple, Buterin a fait don de 50 milliards de jetons SHIB il y a deux jours, le 12 mai, d’une valeur de 1,2 milliard de dollars au Covid Relief Fund of India. Le fonds a été créé par Sandeep Nailwal, un entrepreneur technologique indien et cofondateur et directeur de l’exploitation d’un autre projet, Polygon.

Auparavant, Buterin avait fait don de 600 000 $ en ETH et MKR à ce même fonds. Quant à Nailwal, il a immédiatement remercié Buterin pour son don SHIB et a assuré la communauté SHIB que les fonds seront dépensés de la manière la plus responsable. Il a notamment insisté sur le fait que le fonds ne fera rien avec les pièces SHIB qui pourrait nuire à la communauté.

Finalement, Buterin a envoyé 441 millions de dollars supplémentaires d’AKITA à Gitcoin, une plate-forme de récompenses open source, basée sur le réseau Ethereum, ainsi qu’une série de dons «plus petits», dont la plupart comprennent des millions de dollars en crypto. Certains d’entre eux incluent GiveWall, Methuselah Foundation et Machine Intelligence Research Institute.