Vitalik Buterin dit que l’EIP-1559 est la preuve qu’Ethereum est «capable de changer» Crypto new media

Après un léger retard par rapport à la date de déploiement initiale, le hard fork d’Ethereum London a été mis en service jeudi vers 13h00 GMT.

S’exprimant sur la mise à niveau, le co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a déclaré que le succès du lancement est la preuve que l’écosystème peut apporter des changements importants pour le mieux.

Le commentaire de Buterin s’adressait aux opposants qui doutent de la capacité de l’équipe de développement à réaliser ETH 2.0. Alors que le hard fork de Londres présentait des défis techniques difficiles, le passage à un nouveau mécanisme de consensus de preuve de participation est un défi bien plus ardu.

Néanmoins, les paroles de Buterin montrent la confiance dans la livraison de l’ETH 2.0, qui, selon lui, devrait sortir au début de 2022.

Le hard fork de Londres est tout au sujet de l’EIP 1559

Le hard fork de Londres a inauguré plusieurs propositions d’amélioration, dont la principale était EIP 1559.

EIP 1559 a été lancé pour la première fois en 2018 en tant que solution à la volatilité des frais et aux transactions bloquées/retardées. Des éléments au sein de la communauté Ethereum se sont opposés à cette décision. Principalement en raison de la croyance que les mineurs subiraient une réduction significative de leurs récompenses.

À l’époque, les opposants se demandaient également si le travail de développement en valait la peine. Le fondateur de StealthMail, Evgen Verzun, a fait valoir que l’ETH 1.0 serait bientôt mis hors service au profit de l’ETH 2.0. En tant que tel, pourquoi s’embêter à mettre des ressources dans un projet qui sera dépassé ?

Cependant, les frais d’escroquerie sur l’essence, notamment à l’été de l’année dernière, ont forcé le problème. La mise en œuvre de l’EIP 1559 signifie désormais des frais de gaz plus prévisibles, ce qui devrait éviter la volatilité des prix. Mais cela en soi ne signifie pas nécessairement des frais moins élevés, d’autant plus que les utilisateurs peuvent toujours donner un pourboire pour éviter la file d’attente.

L’EIP 1559 apporte également sans doute le changement le plus critique à ce jour, une politique monétaire révisée pour brûler les frais de base agissant comme un mécanisme déflationniste. Les promoteurs s’attendent à ce que cela augmente la pression sur les prix.

Buterin maintenant plus confiant à propos d’Ethereum 2.0

Buterin a commenté qu’il était plus confiant quant à la fusion avec le hard fork londonien fait et dépoussiéré. La fusion fait référence à l’exécution simultanée des chaînes ETH 1.0 et 2.0 en tandem pour les fusionner à un moment donné.

Une fois cela fait, le réseau Ethereum serait un réseau de preuve de participation à part entière, qui, selon certains, est l’avenir de la technologie blockchain. Du moins en ce qui concerne la durabilité.

Buterin a déclaré que l’ETH 2.0 réduirait la consommation d’énergie du réseau jusqu’à 99%.

Ethereum a récemment connu sa meilleure course de tous les temps, peignant 13 bougies vertes quotidiennes consécutives à partir du 21 juillet. Une vente massive le 14e jour s’est terminée par une forte augmentation du nombre d’acheteurs, entraînant des gains de 13% au cours des deux jours suivants. fourchette.

Jusqu’à présent aujourd’hui, l’ETH subit une légère baisse de prix, chutant de 3% à 2 745 $ au moment de la rédaction.

ETHUSD sur TradingView.com

