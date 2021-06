Vitalik Buterin dit que les difficultés des gens, et non les difficultés techniques, ont ralenti le lancement d’Ethereum 2.0

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

Le co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a récemment discuté de la transition complète tant attendue d’un modèle de consensus de preuve de travail (PoW) à un modèle de consensus de preuve de participation (PoS) comme son remplacement. Buterin a admis lors du festival Startmeup HK 2021 de Hong Kong que la transition prenait trop de temps, notant qu’il ne s’agissait pas de problèmes techniques mais « liés aux personnes ».

Buterin : « Si vous construisez une équipe, il est important de savoir avec qui vous travaillez

Vitalik Buterin a discuté de la transition précoce d’Ethereum 2.0 lors du Startmeup Festival HK 2021 à Hong Kong la semaine dernière. Le co-fondateur d’Ethereum a expliqué qu’il comprenait que les changements prenaient beaucoup de temps et a déclaré que la plupart des gens décourageaient les améliorations.

“L’un des plus gros problèmes que j’ai rencontrés avec notre projet ne sont pas des problèmes techniques, ce sont des problèmes liés aux personnes”, a déclaré Buterin lors de son entretien avec Forkast News. “Ethereum est maintenant dans une meilleure position économique, mais il nous a fallu cinq ans pour en arriver là où nous en sommes maintenant. Nous avons eu de nombreux conflits internes à l’équipe au cours de ces cinq années. Si vous construisez une équipe, il est important de savoir avec qui vous travaillez. »

Lorsque Buterin a été interrogé sur Ethereum 2.0, il a déclaré que les développeurs l’appelaient de moins en moins par ce nom ces jours-ci.

«En fait, nous l’appelons un peu moins Ethereum 2.0 parce que nous voulons souligner qu’il ne s’agit pas d’abandonner la plate-forme Ethereum existante et d’en faire une toute nouvelle. C’est un type de changement beaucoup plus incrémental », a commenté le programmeur.

L’évolutivité et la preuve de participation sont importantes, déclare le cofondateur d’Ethereum

Buterin a en outre déclaré que le sharding et la mise en commun amélioreraient considérablement l’évolutivité d’Ethereum d’un facteur de 50 à 100. pour vraiment pouvoir avoir le type d’évolutivité que les applications d’entreprise à grande échelle attendent », a déclaré Buterin à l’hôte vidéo.

Buterin a ensuite expliqué qu’il y avait beaucoup de gens qui construisaient et que la transition vers le PoS serait importante à l’avenir. Buterin a souligné :

Hay muchas otras cosas que la gente está construyendo en el espacio Ethereum, pero la capacidad de la cadena de bloques para manejar todas las transacciones está teniendo dificultades para mantenerse al día con la demanda, que es exactamente la razón por la que estamos trabajando en todas ces choses. Le côté technique avec l’évolutivité et la preuve d’enjeu sont très importants.

À la fin de l’entretien, la conversation de Buterin s’est concentrée sur la finance décentralisée (defi) et l’espace des jetons non fongibles (NFT). Le co-fondateur d’Ethereum espère que l’écosystème defi continuera d’évoluer, et il voit des applications uniques à l’avenir.

“La fonctionnalité et la programmabilité que fournissent les crypto-monnaies et le défi pourraient éventuellement fournir les outils nécessaires pour faire des choses beaucoup plus intéressantes”, a noté Buterin.

Que pensez-vous des déclarations de Buterin sur les difficultés des gens plutôt que sur les difficultés techniques liées à la mise à jour Ethereum 2.0 ? Faites-nous savoir ce que vous pensez de ce sujet dans la section commentaires ci-dessous.

https://news.bitcoin.com/vitalik-buterin-says-people-difficulties-not-technical-difficulties-slowed-the-ethereum-2-0-rollout/