Vitalik Buterin : « Dorsey devra construire une plateforme basée sur Bitcoin, qui convient à son projet »

Le fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a récemment été inclus dans des débats houleux. Il s’agit de l’avenir de l’écosystème crypto et des nouveaux projets qui continuent d’émerger de jour en jour. Cette fois, il a évoqué le projet audacieux que le créateur de Facebook et le fondateur de Square ont en tête. Cependant, Vitalik ne le voit pas d’un bon œil et considère que pour que cela fonctionne, une toute nouvelle plate-forme et un tout nouveau projet basé sur Bitcoin devraient être construits et remodelés. Ceci juste pour que cela puisse faire partie de l’écosystème crypto.

À son tour, ce n’est pas une nouvelle que pour Buterin, la finance décentralisée est un sujet quelque peu complexe à discuter. Il a déjà donné son point de vue à plusieurs reprises, et explique que seule la Blockchain a pu donner vie à ce concept. Par conséquent, que maintenant Zuckerberg et Dorsey veulent s’aventurer dans ce projet basé sur Bitcoin, appelle l’avis de l’une des personnalités les plus pertinentes de l’écosystème crypto.

Le mot « métaverse » est un acronyme pour méta, qui signifie transcendant, et vers, de l’univers. Le romancier de science-fiction Neal Stephenson a inventé le terme dans son roman de 1992 « Crash de neige ». Ceci pour décrire le monde virtuel dans lequel le protagoniste existe dans le monde réel à travers son avatar.

Cependant, il existe un groupe de personnes dans l’industrie technologique qui envisage ce métavers comme le successeur de l’Internet d’aujourd’hui. Et l’un des plus grands ambassadeurs de l’idée est Zuckerberg. Mais comment allez-vous inclure ce projet basé sur Bitcoin ?

De même, les experts de l’Université du Michigan expliquent qu’il faut comprendre trois aspects clés du métaverse. Il s’agit de la présence, de l’interopérabilité et de la normalisation.

Cependant, pourquoi le métavers est-il important ? Selon certaines personnes dans l’industrie technologique, le métaverse est le successeur d’Internet. Eh bien, ce sera le principal facteur qui définira les aspects sociaux et économiques à l’avenir. De son côté, selon Mark Zuckerberg, le métaverse auquel il pense englobe des plateformes non immersives. Cela ressemble aux médias sociaux actuels, ainsi qu’à l’avenir de la technologie financière décentralisée.

Le cofondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, partage ses réflexions sur les plans de cryptographie des magnats de la technologie Jack Dorsey et Mark Zuckerberg.

Square crée une nouvelle entreprise (rejoignant Seller, Cash App et Tidal) axée sur la création d’une plate-forme de développement ouverte dans le seul but de faciliter la création de services financiers non dépositaires, sans autorisation et décentralisés. Notre objectif principal est le #Bitcoin. Son nom est à déterminer. – jack⚡️ (@jack) 15 juillet 2021

Vitalik Buterin, qui travaille à améliorer l’évolutivité d’Ethereum, actuellement la blockchain la plus utilisée pour la finance décentralisée, dit qu’il a des réserves sur la façon dont le géant des paiements Square, dirigé par le PDG Jack Dorsey et Zuckerberg, envisage de créer des services financiers décentralisés à l’aide du Réseau Bitcoin. Ceci pour vos projets futurs pour ce métaverse.

Que faudra-t-il pour adapter ce projet Bitcoin à ce métaverse ?

Dans une interview à Bloomberg Television, Buterin affirme que la blockchain Bitcoin, contrairement à Ethereum, n’a pas les fonctionnalités nécessaires pour soutenir le plan de Square et Facebook. Puisqu’il a été conçu principalement pour alimenter la plus grande crypto-monnaie au monde. Ce qui est clairement différent de pousser la finance décentralisée, qui est le plan de ces deux PDG.

«Je suis sceptique quant à la finance décentralisée en plus d’un projet de type Bitcoin qui fonctionne sur ce plan… Dans Ethereum, il existe une fonctionnalité native qui vous permet essentiellement de placer directement des actifs basés sur Ethereum dans ces contrats intelligents, dans ces coffres-forts . . , lorsqu’il y a alors, des conditions arbitraires qui peuvent régir la manière dont ces actifs sont libérés. Bitcoin n’a pas cette fonctionnalité dans la même mesure.

C’est pourquoi Buterin pense que les limitations de Bitcoin obligeraient Dorsey et Zuckerberg à construire une toute nouvelle plate-forme qui permettrait à leur plan de fonctionner.

“Fondamentalement, Jack devra créer son propre système qui applique ces règles, puis au niveau de la couche Bitcoin, les bitcoins ne devront appartenir qu’à un portefeuille multi-sig contrôlé par Jack ou les participants au système.”

Cela semble similaire, mais cela finira par être quelque chose avec un modèle de confiance beaucoup plus faible. C’est pourquoi Ethereum a commencé en tant que système autonome. Il existe des limites techniques à votre capacité à greffer de nouvelles fonctionnalités sur un système qui n’est pas assez puissant pour prendre en charge cette nouvelle fonctionnalité.

Que prévoient Zuckerberg et Dorsey ?

L’équipe de Dorsey prévoit apparemment de peser sur les commentaires de Buterin. Vous avez créé un nouveau nom d’utilisateur Twitter appelé « TBD » pour ouvrir la discussion.

Pendant ce temps, Facebook a annoncé son intention de lancer une plate-forme de paiement basée sur Blockchain appelée Novi Wallet.

Facebook prévoit également d’étendre son influence en profitant d’un monde émergent. Le PDG Mark Zuckerberg veut que son entreprise devienne un acteur dominant dans le “métavers” mentionné précédemment.

Enfin, Buterin remet en cause la décision de Facebook. Il dit que Zuckerberg essaie de faire partie de la prochaine phase d’Internet avant que Facebook ne devienne une “entreprise du vieux monde”. Il note également que si le géant de la technologie essaie peut-être de créer sa propre plate-forme, l’entreprise fait face à “une grande méfiance”. Quant à la vision de Buterin pour le réseau Ethereum au cours des cinq à dix prochaines années, il s’attend à ce que la blockchain populaire “exécute le métaverse”.

