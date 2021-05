Vitalik Buterin est-il un méchant ou un héros pour avoir largué des pièces de monnaie de chien?

Le marché de la cryptographie est divisé, certains le qualifiant de grand mouvement comme l’un des plus grands efforts philanthropiques jamais réalisés pour améliorer l’image de la cryptographie, tandis que d’autres y voient une perte de nouveaux utilisateurs et de capitaux entrant dans l’industrie.

Mercredi, le co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a anéanti le marché en rabattant les pièces de monnaie dog-meme en quelques heures.

Aucune pièce de monnaie pour chien n’était à l’abri de Vitalik; il a commencé avec des pièces AKITA, puis est rapidement passé aux jetons SHIB, puis aux jetons ELON. Ces pièces ont perdu de 55% à 77% de leur valeur et n’ont pas encore montré de signes de reprise malgré les investisseurs de TikTok tweetant qu’ils «achetaient ses jetons».

La dernière fois qu’un tel durcissement a été fait, c’était par le créateur de Litecoin, Charlie Lee, lorsqu’il a vendu son LTC au sommet du marché de janvier 2018.

Avec le recul, ces développeurs de pièces de monnaie meme n’auraient jamais dû confier 50% de leur approvisionnement en pièces à Vitalik. Le livre blanc du SHIB dit:

«Notre fondateur a également choisi d’envoyer 50% de l’approvisionnement total au portefeuille de Vitalik Buterin car, selon ses propres termes, nous avons envoyé plus de 50% de l’approvisionnement TOTAL à Vitalik. Il n’y a pas de grandeur sans un point vulnérable, et tant que VB ne nous endurcit pas, alors SHIBA grandira et survivra.

Il faut voir si ces monnaies inspirées de DOGE pourront récupérer une partie de la valeur.

La philanthropie à son meilleur

Depuis que cela s’est produit, le PDG de Tesla, Elon Musk, a pris la vedette de Vitalik en écrasant Bitcoin à 46000 $, affirmant que la société n’accepterait plus Bitcoin pour les achats de voitures, invoquant des préoccupations environnementales.

Cependant, Vitalik jetant ces jetons a vu le marché de la cryptographie divisé sur la question de savoir s’il s’agissait d’une bonne décision ou d’une mauvaise décision.

Cela a du sens étant donné que Vitalik a envoyé ces pièces à une association caritative. Un énorme 500 millions de dollars ont été envoyés à Gitcoin – «le plus grand don financier à un projet open source de l’histoire».

Gitcoin est une plate-forme open-source sur la blockchain Ethereum qui permet aux développeurs de collaborer et de monétiser leurs compétences avec des primes.

Un énorme 50,693,552,078,053 pièces de monnaie SHIBA (50,7 billions de SHIBU valait plus d’un milliard de dollars) ont été envoyées au Crypto Covid Relief Fund de l’Inde.

«Nous remercions Vitalik Buterin pour son don…» a tweeté le Fonds de secours, un fonds de secours géré par la communauté, soutenu par Sandeep Nailwal, fondateur de Polygon (MATIC), pour lutter contre la propagation du Covid-19 en Inde.

Alors qu’ils ont décidé «de faire une liquidation réfléchie pour nous assurer que nous atteignons nos objectifs de secours COVID. Nous avons décidé de convertir le don lentement sur une période de temps », la communauté crypto les a exhortés à les liquider au moment où les pièces ne deviendront plus sans valeur. Punit Agarwal a dit,

«Comme indiqué dans l’article du WSJ, nous travaillons à trouver des moyens d’utiliser les fonds sans nuire aux investisseurs de détail de SHIB. L’équipe y travaille très étroitement. »

Tout comme l’énorme don à Gitcoin, celui-ci figure également parmi les plus grands efforts de philanthropie jamais réalisés. D’autres dons ont été faits à l’Intelligence Artificielle au MIRI, au Charter Cities Institute et à la Fondation Methuselah.

“C’est génial pour l’image de la crypto – en particulier dans un pays qui a suggéré de l’interdire …”, a noté un enthousiaste sur Twitter tandis que Rober Leshner, fondateur de Compound Finance, a plaisanté: “C’est la déduction fiscale la plus légendaire utilisant un actif non commercialisable.”

Déontologie vs utilitarisme

Ce déchaînement de Vitalik sur la folie des pièces de monnaie pour chiens a affecté les utilisateurs de détail qui se sont introduits sur le marché de la cryptographie grâce à ces pièces très récemment, comme Dogecoin, a accueilli de nouveaux utilisateurs dans cette industrie.

Il est intéressant de noter que ces pièces n’étaient pas répertoriées initialement sur des bourses centralisées. Cependant, il ne leur a pas fallu beaucoup de temps pour capturer l’immense volume et donner aux gens la possibilité de vendre ces pièces également. Les noobs de la vente au détail utilisaient en fait l’échange décentralisé Uniswap. Le commerçant PepeXBT a déclaré:

«Les spéculateurs qui profitent des pièces de monnaie meme sont susceptibles de réinvestir leurs bénéfices dans d’autres pièces et d’injecter des dollars dans la crypto. Si vous les tapis tous à la fois, il est peu probable qu’ils investissent davantage, et maintenant un organisme de bienfaisance doit liquider 1 milliard de pièces de monnaie. Bearish af IMO, la crypto a besoin de capitaux frais maintenant. “

C’est la raison pour laquelle Uniswap a gagné plus du double des frais de Bitcoin cette semaine, et sur le réseau Ethereum, les frais ont encore une fois atteint de nouveaux sommets. Même les propres transactions de Vitalik lors du transfert de ces pièces ont été affectées à cause de cela. Le commerçant Big Dog a écrit:

«Il les jette parce qu’il ne peut pas résoudre le problème du gaz qui tourmente Ethereum depuis des années. Votre pièce est fondamentalement cassée, et c’est un flic.

S’il est également possible de souligner que quelqu’un aurait finalement été laissé tenir ces sacs, étant donné qu’ils avaient été pompés dans une ligne verticale droite au cours des derniers jours, Vitalik l’a simplement fait à lui seul et a accéléré le processus. Fiskantes de Zee Prime Capital a déclaré:

“Encore une fois la déontologie contre l’utilitarisme, je suis avec des outils ici … ces sacs seraient jetés tôt ou tard, de cette façon ils peuvent au moins travailler pour faire du bien.”

On peut également affirmer que ces pièces n’avaient tout simplement aucune utilité et étaient simplement fabriquées à des fins de spéculation. Mais là encore, la même chose s’est produite lors de la manie ICO 2017 et du récent été DeFi.

À ce stade, tout le monde attend l’explication de Vitalik derrière sa décision de le faire.

