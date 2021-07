Vitalik Buterin : “Ethereum doit s’étendre au-delà de DeFi”

S’exprimant à EthCC, le crypto-millionnaire Vitalik Buterin, fondateur d’Ethereum, souhaite que le réseau s’étende au-delà de la finance décentralisée (DeFi).

«Être défini par DeFi est mieux que d’être défini par rien. Mais il faut aller plus loin ».

Il convient de mentionner qu’au cours de la dernière année, les avancées technologiques pour Ethereum ont été considérables, en interne avec le lancement réussi d’ETH 2.0 en décembre 2020 et l’approbation d’EIP-1559. De plus, l’adoption de plusieurs solutions de couche 2, qui ont minimisé les frais de transaction et optimisé la vitesse du réseau.

De même, il y a eu de grands progrès dans l’adoption d’Ethereum par la finance traditionnelle, PayPal introduisant l’ETH comme option de paiement et Visa réglant les transactions Stablecoins sur la Blockchain Ethereum.

Ethereum doit innover au-delà de DeFi

En fin de compte, Buterin a décrit sa vision de l’avenir d’Ethereum, expliquant que “cela est toujours allé au-delà de la finance”. Il s’est concentré sur l’utilisation potentielle des médias sociaux décentralisés, expliquant qu’il s’agissait d’une “catégorie intéressante” qui lui importait.

«Aller au-delà de DeFi, ce n’est pas être contre DeFi. En fait, je pense que les applications Ethereum les plus intéressantes combineront des éléments financiers et non financiers. »

Dans la même veine, il a noté que les médias sociaux décentralisés étaient récemment devenus un point d’intérêt parmi d’autres passionnés de crypto. Par exemple, en faisant référence à la récente suggestion de Stani Kulechov pour Aave de créer “Twitter sur Ethereum”.

De cette façon, Vitalik Buterin a terminé son discours en déclarant que “l’écosystème Ethereum doit s’étendre au-delà de la simple fabrication de jetons qui aident à l’échange de jetons”.

Ne faisons pas que DeFi.

L’EthCC

En particulier, l’Ethereum Community Conference (EthCC), qui s’est tenue à Paris / France, est le plus grand événement annuel Ethereum d’Europe, axé sur la technologie et la communauté. En fait, trois jours de conférence (20, 21 et 22 juillet), réseautage et apprentissage.

De plus, à EthCC (Ethereum Community Conference), le partage et la transmission des connaissances sont considérés comme le moyen le plus efficace de développer un écosystème positif et fertile.

C’est pourquoi EthCC couvre de nombreux sujets différents et aborde différents niveaux de compréhension de la technologie Blockchain, à travers des conférences et des ateliers.

À cet égard, Jérôme de Tychey, fondateur et président d’Ethereum France a déclaré : « Nous sommes ravis de pouvoir faire notre retour et d’offrir à la communauté l’opportunité de se reconnecter après la période tumultueuse qui a suivi EthCC en mars 2020. »

Il a également ajouté: “Une fois de plus, nous avons l’opportunité de nous réunir et de continuer à partager nos connaissances et à nous informer mutuellement sur les développements communautaires.”

Pour sa part, Samantha Yap, PDG de YAP Global, a déclaré : « Les conférences et les événements physiques sont essentiels pour donner vie à cette communauté mondiale Ethereum. Nous sommes donc ravis d’accompagner l’équipe d’EthCC pour cette rencontre bien méritée.”

Je termine avec cette phrase de Thomas Carlyle : « Il vaut mieux ne pas prononcer des discours qui ne mènent pas à une action quelconque.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport