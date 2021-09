Vitalik Buterin fait partie de la liste des 100 personnes les plus influentes de 2021 du Time Magazine

Le prince Harry, l’auteur-compositeur-interprète Billie Eilish, l’olympienne Simone Biles et le cofondateur d’Ethereum ont tous été oubliés.

Le magazine Time a nommé Vitalik Buterin, cofondateur d’Ethereum, l’une des personnes les plus influentes de cette année dans le monde du divertissement, les dirigeants mondiaux, les militants et autres.

Apparaissant sur la liste des innovateurs de Time pour 2021, Buterin est nommé aux côtés du PDG de Nvidia, Jensen Huang, du PDG de Tesla et du promoteur de Dogecoin (DOGE) Elon Musk, et d’autres. Dans son profil sur le co-fondateur d’Ethereum, le co-fondateur de Reddit Alexis Ohanian a cité le rôle de Buterin dans la construction du réseau Ethereum avec une capitalisation boursière de plus de 400 milliards de dollars et a encouragé le développement d’applications décentralisées et de jetons non consommables, ou NFT.

“Personne n’aurait pu trouver toutes les utilisations d’Ethereum, mais il a fallu l’idée d’une seule personne pour démarrer”, a déclaré Ohanian. « À partir de là, un nouveau monde s’est ouvert et a engendré de nouvelles façons d’exploiter la technologie blockchain. »

Le magazine complet est apparemment devenu plus ouvert à la fois aux reportages sur l’espace crypto et à son adoption dans ses propres affaires. En mars, Time a annoncé qu’il recherchait un directeur financier « à l’aise avec le Bitcoin et les crypto-monnaies » et a mis aux enchères trois NFT inspirés de certaines de ses couvertures de magazines.

Le mois suivant, le magazine a davantage intégré les crypto-monnaies dans son activité en annonçant qu’il accepterait les paiements cryptographiques pour les abonnements numériques. De plus, dans le cadre d’un partenariat avec le gestionnaire de fonds Grayscale, Time a déclaré qu’il conserverait Bitcoin (BTC), reçu en paiement d’une série de vidéos éducatives, dans ses bilans.

“Le temps n’est même pas à la première manche de ce que nous voulons faire avec la crypto”, a déclaré le président Keith Grossman dans une interview le 13 septembre.

Publié pour la première fois en 1923, le magazine est une institution aux États-Unis, présentant des personnalités et des entreprises influentes. Time rapporte qu’il compte 20 millions d’abonnés hebdomadaires dans le monde.