Vitalik Buterin fait une curieuse apparition dans la vidéo “Krypto” de Kutcher et Kunis

Source : capture d’écran d’une vidéo, Youtube / Ashton et Mila

Comme si 2021 n’était pas assez étrange maintenant, l’étrangeté est passée à 11 dans une vidéo déconcertante et étrange sur la crypto, la blockchain et Ethereum (ETH) du couple d’acteurs Ashton Kutcher et Mila Kunis, et avec une apparence impassible du co- fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin.

Sur Twitter, le consultant australien en cryptographie Rory Highside a qualifié la vidéo de “commerciale” pour l’ETH et de “quelque peu embarrassante”.

Kutcher et Kunis, qui ont joué dans la série télévisée à succès “That ’70s Show”, ont partagé la vidéo sur leurs réseaux sociaux et l’ont appelée Episode 1 d’une nouvelle série intitulée “Kutcher Kitchen Talks”.

Avec peut-être la légende rose la plus accrocheuse de tous les temps, clairement créée dans une application de montage vidéo pour smartphone après coup, “l’équipe de production” a annoncé que l’épisode s’intitulait “Krypto avec Kunis”.

Le duo semble avoir tourné la vidéo à petit budget pour attirer l’attention sur la série de jetons non fongibles (NFT) de Kunis, “Stoner Cats”, une série animée accessible uniquement aux acheteurs de leur ligne NFT. Cependant, il n’y a rien dans la vidéo sur la série, et seulement une brève mention des NFT. Ce ne sont que les URL et les hashtags « Stoner Cats » qui les accompagnent qui amènent Cryptonews.com à croire qu’il existe une sorte de lien entre la vidéo et le projet. Peut-être que nous y réfléchissons trop, ce n’est peut-être pas quelque chose dont les clans Kutcher et Buterin étaient coupables lorsqu’il s’est agi de faire cette vidéo.

Le concept derrière la vidéo tourne autour de Kutcher posant à Kunis une série de questions sur les crypto-actifs, telles que “Hé bébé, qu’est-ce que la crypto?”

Kunis, adossée à un mur, propose une série de réponses courtes, tandis que Kutcher l’interroge ensuite sur la blockchain, la décentralisation… puis l’ETH.

Ensuite (oh, spoiler alert, soit dit en passant), Kutcher, l’acteur et réalisateur de cette production de 1 minute 51 secondes, éloigne son téléphone de Kunis et le dirige vers une table où Buterin est assis. Le co-fondateur d’Ethereum donne ensuite une explication éloquente mais verbeuse et quelque peu technique du réseau. Ensuite, Kutcher essaie de garder un visage impassible alors qu’il livre la punchline :

« Eh bien, ça a du sens ! »

Et là, la vidéo se termine, presque aussi brusquement et avec aussi peu de fanfare qu’elle a commencé.

Là. Nous l’avons ruiné pour vous. Ou peut-être que cela vous a épargné l’épreuve d’avoir à le voir vous-même.

Un commentateur YouTube manifestement peu familier avec le monde des crypto-monnaies a écrit :

“Le gars qui explique à la fin. J’étais légitime comme WHHHHHAAAAAT ????? MDR”

Les farceurs de Twitter sont sortis en force.

@mattysino Mec, où est mon ETH ? – Gradius Maximus Ξ (@ gkp123abc)

Parce que Kutcher était dans ce film, non ? « Mec, où est ma voiture ? » Peu importe.

Un autre a plaisanté: “Je pensais que Vitalik avait dit qu’il n’allait plus être conseiller sur d’autres projets.”

Kutcher et Kunis sont des partisans bien connus de la cryptographie et ont commencé à acheter du bitcoin (BTC) en 2013, selon leur propre aveu, bien que Kutcher ait déclaré en mai que Kunis était à l’origine contre l’idée.

Plus tôt cette année, une société Kutcher a organisé un concours de financement NFT avec des juges célèbres, dont Kutcher lui-même, ainsi que Snoop Dogg et Mark Cuban.

