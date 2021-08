Vitalik Buterin jette un doute sur l’influence de Jack Dorsey et Mark Zuckerberg sur la crypto

in

Vitalik Buterin, le co-fondateur russo-canadien d’Ethereum, n’a jamais hésité à faire entendre ses opinions sur la cryptographie, aussi impopulaires soient-elles.

Maintenant, le développeur se concentre sur une vague apparemment croissante; l’entrée des plateformes de médias sociaux – et de leurs fondateurs – dans la crypto.

Vitalik mord de retour à Dorsey

Dans une récente interview avec Bloomberg, Buterin a partagé des doutes sur les plans que le PDG de Twitter Jack Dorsey et le fondateur de Facebook Mark Zuckerberg ont pour l’espace crypto. S’adressant au média d’information, Buterin était particulièrement sceptique à l’égard de Dorsey, qui a déclaré qu’il prévoyait de rendre Bitcoin plus applicable à la finance décentralisée (DeFi).

Le mois dernier, Dorsey a annoncé sur Twitter que Square – son processeur de paiement – ​​prévoyait de créer une division qui se concentrera sur la construction d’une infrastructure DeFi sur la blockchain Bitcoin. Dans son tweet, Dorsey a expliqué que l’objectif de la division sera de faciliter la création de « services financiers non dépositaires, sans autorisation et décentralisés » sur la blockchain de Bitcoin.

Comme il ne prend pas en charge les contrats intelligents, le réseau Bitcoin n’est pas en mesure de rivaliser avec les blockchains comme Ethereum. La construction de DeFi sur Bitcoin nécessitera des outils supplémentaires tels que des chaînes latérales et des ponts pour initier des contrats intelligents. Mais, Square espère briser cette barrière, apportant encore Bitcoin à DeFi.

Buterin, dont le travail et l’entreprise seront affectés par cela, n’est pas du tout un fan. Comme il l’a expliqué à Bloomberg, la blockchain Bitcoin peut fonctionner de la même manière qu’Ehereum pour DeFi. Mais, il aura un modèle de confiance beaucoup plus faible dans l’ensemble.

Le co-fondateur d’Ethereum a ajouté qu’Ethereum permet déjà aux utilisateurs de mettre directement de l’Ether ou un jeton ERC dans des contrats intelligents. Pour intégrer cela à Bitcoin, Dorsey et Square devront créer leur système dédié.

Dorsey est devenu l’un des critiques les plus sévères d’Ethereum. Le milliardaire a réitéré que lui et Square n’investiraient pas dans Ether, même si Twitter vient de publier 140 jetons non fongibles (NFT) sur Rarible – une plate-forme basée sur Ethreum.

Dorsey a en outre critiqué Ethereum la semaine dernière, affirmant que le réseau était incapable de « perturber Big Tech » à lui seul. Il a poursuivi en disant que sa concentration singulière sur Bitcoin n’est pas nécessairement un signe qu’il déteste Ethereum; il pense simplement que Bitcoin a un réseau plus fort et plus de potentiel pour le type de perturbation qu’il envisage.

Les problèmes de confiance de Facebook le hante toujours

Quant à Zuckerberg, Buterin a critiqué le magnat de la technologie et la monnaie numérique prévue par Facebook, Diem. Lancé sous le nom de « Balance » en juin 2019, Diem fonctionne comme une pièce stable dont la valeur sera liée à un panier de monnaies fiduciaires. Mais, jusqu’à présent, il a rencontré un recul important de la part des régulateurs et des décideurs politiques.

Même après avoir changé de nom et fait des concessions, Diem n’a pas encore vu le jour. Comme Buterin l’a expliqué, il existe une grande méfiance à l’égard de Facebook, compte tenu des nombreuses indiscrétions de l’entreprise en matière de confidentialité. Ainsi, la construction d’une monnaie est quelque peu inopportune pour le moment.

Buterin a ajouté que Facebook pourrait construire Diem sur une blockchain existante. Bien sûr, il y a peu de chance que Facebook le fasse.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.