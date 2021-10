Vitalik Buterin ne regrette pas d’avoir lancé Ethereum en tant que consensus PoW

Lors d’une récente interview, le co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a partagé son point de vue sur la façon dont il aurait procédé pour lancer Bitcoin.

Étonnamment, Buterin a déclaré que même si le Proof-of-Stake (PoS) avait ses avantages, en particulier en ce qui concerne l’impact environnemental, il pense que la décision de Satoshi Nakamoto d’opter pour le Proof-of-Work (PoW) était la bonne chose à faire à l’époque.

Mais étant donné les difficultés d’Ethereum pour passer d’une blockchain PoW à une blockchain PoS, pourquoi Buterin dit-il cela ?

La mise à niveau Ethereum 2.0 présente des défis techniques difficiles

L’un des développements importants en cours dans l’écosystème crypto est le passage d’Ethereum à une blockchain PoS. Avec d’autres mises à niveau, ETH 2.0 apportera plus d’évolutivité, de durabilité et une meilleure sécurité.

Le chemin vers l’ETH 2.0 est divisé en trois étapes principales. The Beacon Chain, qui apporte le jalonnement et jette les bases du reste du développement. Cela a été mis en ligne il y a un an, en décembre 2020.

Ensuite, il y a la fusion, qui fait référence à la fusion de la chaîne Beacon avec la chaîne ETH 1.0 existante. Le déploiement estimé pour cela est Q1/Q2 2022. Mais parler de retarder la bombe à retardement de difficulté jusqu’en mai 2022 suggère que cette phase pourrait être hors calendrier.

La bombe à retardement est un processus qui rend l’extraction de PoW progressivement plus difficile jusqu’à ce qu’Ethereum ne soit plus rentable à exploiter. En effet, éliminer progressivement les mineurs.

Enfin, Shard Chains, qui répartit la charge du réseau sur 64 nouvelles chaînes pour une évolutivité et une capacité améliorées. Les estimations indiquent que cela est prêt « dans le courant de 2022 ».

Le faire de cette façon est beaucoup plus compliqué que de construire une nouvelle blockchain à partir de zéro. Exécuter deux chaînes parallèles, puis les fusionner présente des défis techniques qui n’existeraient pas si on commençait par PoS en premier lieu.

Pourquoi une preuve de travail

Plutôt que de déplorer le PoW en tant que concept, Buterin a déclaré qu’il avait sa place, en particulier au début, lorsque la crypto-monnaie commençait à trouver ses marques.

En ce qui concerne ce que Buterin aurait fait s’il avait créé Bitcoin, il décrit une chronologie étrangement similaire à ce que Ethereum fait maintenant.

« Je pense qu’il aurait probablement utilisé une preuve de travail pendant les cinq premières années, et une preuve de participation après. »

Il a ajouté que PoW est un moyen démocratique de distribution de jetons. Alors que l’exploitation minière ASIC a peut-être détruit cela en faisant de l’extraction de Bitcoin l’apanage des entreprises bien dotées en ressources, Buterin souligne qu’au début, n’importe qui pouvait exploiter Bitcoin avec un processeur. Et puis plus tard avec un GPU.

« Le fait que Bitcoin était une preuve de travail au début était très important et bon. »

Cependant, à mesure que les crypto-monnaies sont de plus en plus adoptées, à long terme, le PoS a plus de sens.

