Vitalik Buterin parmi les 100 personnes les plus influentes

Le cofondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a été nommé par le magazine Time parmi les 100 personnes les plus influentes de 2021. Plus précisément, dans sa catégorie Innovateurs.

Pour souligner, le magazine Time a été publié pour la première fois en 1923. C’est une institution aux États-Unis qui présente des personnes et des entreprises influentes.

Fait curieux, dans la liste du magazine Time, Vitalik Buterin apparaît aux côtés du PDG de Nvidia, Jensen Huang, et du PDG de Tesla, Elon Musk.

Les 100 personnes les plus influentes

Concrètement, le magazine Time a publié mercredi 15, la liste des 100 personnes les plus influentes de 2021. On y trouve des personnalités publiques de l’espace artistique, politique, sportif et social. Et dans ce cas Vitalik Buterin.

En particulier, les catégories dans lesquelles la liste est divisée sont:

Icônes. Comme Britney Spears, le prince Harry du Royaume-Uni, et son épouse Meghan Markle. Pionniers. La chanteuse Billie Eilish.Titans. Simone Biles, gymnaste américaine. Artistes. Kate Winslet, l’actrice qui a joué dans le film Titanic Leaders. Ngozi Okonjo-Iweala, économiste nigérian. Sans oublier Joe Biden, Donald Trump et Nayib Bukele. Des innovateurs. Vitalik Buterin.

Vitalik Buterin, répertorié comme une personne influente

En effet, parmi les meilleurs innovateurs sur la liste du magazine Time se trouve Jen-Hsu Huang, co-fondateur et PDG de Nvidia. De même, le magnat Elon Musk et bien sûr Vitalik Buterin.

Le rendez-vous que Time magazine a pris pour Vitalik, a été pris pour trois raisons:

Le dévouement de Vitalik à l’innovation technologique. Et au développement de la programmation.Sa vocation, pour les attitudes bénéfiques, et en faveur des communautés défavorables.Son attitude d’humilité, de soutien à la communauté des développeurs et de contribution à l’écosystème Blockchain. Que pense Alexis Ohanian de Vitalik ?

A noter que l’article sur Vitalik Buterin a été écrit par Alexis Ohanian, le co-fondateur de Reddit.

« J’ai reçu un e-mail me demandant si je voulais écrire un article pour TIME sur Vitalik. Et j’ai dit ‘c’est vrai’ et j’ai écrit ce qui a été publié.

« Ce qui rend Vitalik si spécial, c’est qu’il est un bâtisseur de constructeurs. Personne n’aurait pu trouver toutes les utilisations d’Ethereum, mais il a fallu l’idée d’une personne pour commencer. À partir de là, un nouveau monde s’est ouvert et a généré de nouvelles façons de tirer parti de la technologie Blockchain.

De plus, Ohanian a ajouté : « Je n’ai jamais été aussi enthousiasmé par le potentiel d’Internet. Et c’est en grande partie grâce à Vitalik Buterin.

Je dis au revoir avec cette phrase de Bruce Lee : « Faites au moins un mouvement par jour vers votre objectif.

