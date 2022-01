Vitalik Buterin propose une nouvelle structure tarifaire pour Ethereum, qui s’appellerait « EIP-1559 Multidimensionnel »

Le cofondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a proposé une nouvelle structure tarifaire multidimensionnelle pour l’utilisation du réseau Ethereum, dans le but d’améliorer l’ancienne structure tarifaire du réseau.

La nouvelle proposition intitulée « EIP-1559 Multidimensional » a été présentée dans un article de blog publié mercredi. Dans lequel, Vitalik Buterin a indiqué que les différentes ressources de la machine virtuelle Ethereum (EVM) ont des exigences différentes en termes de consommation de gaz.

Au moment d’écrire ces lignes, les frais de transaction du réseau Ethereum ou « GAS » s’élèvent à 70 gwei ou 0,0000000655 ETH par transaction. Source : EtherScan

« Le schéma que nous avons aujourd’hui, où toutes les ressources sont combinées en une seule ressource multidimensionnelle appelée » gaz « , fait un mauvais travail. » Buterin a déclaré dans le message.

« Le problème est que la canalisation de toutes les différentes ressources en une seule entraîne des coûts de gaz très mal optimisés », a ajouté Buterin.

Buterin a décrit ses changements proposés d’une manière assez complexe et avec beaucoup de mathématiques techniques. Mais en résumé, la proposition offrait deux solutions possibles utilisant une structure tarifaire « multidimensionnelle ».

Les solutions offertes par la proposition « EIP-1559 multidimensionnelle » pour le réseau Ethereum

Buterin a présenté deux options pour introduire le « EIP-1559 multidimensionnel ».

La première option calculerait le coût du gaz pour les ressources telles que les données d’appel et le stockage, en divisant le tarif de base pour chaque unité de ressource par le tarif de base total. Le tarif de base est un tarif réseau fixe par bloc inclus dans l’algorithme EIP-1559 de la proposition d’amélioration du réseau Ethereum.

La deuxième option, encore plus complexe, établirait un taux de base pour l’utilisation des ressources, mais inclut des limites sur chaque ressource. Il y aurait aussi des « taux prioritaires », qui sont fixés en pourcentage et calculés en multipliant le pourcentage par le taux de base.

De plus, Buterin a déclaré que l’obstacle à l’application de la structure tarifaire multidimensionnelle est que les mineurs du réseau ne pouvaient pas simplement accepter les transactions dans l’ordre du plus élevé au plus bas. Ils devraient équilibrer les transactions et résoudre un problème mathématique d’« optimisation combinatoire multidimensionnelle ». Cela créerait un espace pour les mineurs optimisés, conduisant à une plus grande centralisation du réseau.

EIP-1559 est l’une des mises à jour les plus importantes du réseau Ethereum ces dernières années. Il est sorti dans le cadre du « London Hard Fork » en août de l’année dernière. Et il a introduit des frais de base sur les transactions pour rendre les frais plus prévisibles (auparavant, il utilisait un système d’enchères).

Il reste à voir si la proposition de Buterin passera, car la priorité en ce moment est la prochaine grande mise à jour. Le réseau Ethereum se prépare actuellement à « la fusion », qui couplera la blockchain Ethereum à la chaîne Beacon. Les tests sont déjà en cours sur le réseau de test Kintsugi et un déploiement est prévu au premier trimestre de cette année 2022.

