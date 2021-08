Vitalik Buterin s’attend à ce qu’Ethereum (ETH) touche 30 000 $ d’ici la fin de l’année ⋆ Crypto new media

Le deuxième plus grand Ethereum (ETH) au monde a fait fureur sur le marché de la cryptographie cette année. Au moment de mettre sous presse, Ethereum (ETH) est en hausse de 8%, retrouvant ses niveaux de 3 200 $ et sa capitalisation boursière dépassant les 377 milliards de dollars.

Cependant, le fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, est ultra optimiste quant à l’avenir de la cryptographie, en particulier après le récent hardfork de Londres et la mise en œuvre d’EIP-1559. Au cours de son interview en direct en cours, Buterin a déclaré qu’il s’attend à ce que le prix de l’ETH soit 10 fois supérieur aux niveaux actuels. Cela signifie que le prix de l’ETH atteindra un énorme niveau de 30 000 $ d’ici la fin de l’année.

Cela signifie qu’Ethereum (ETH) aura une valorisation stupéfiante de 3 000 milliards de dollars, ce qui le rendra plus grand que toutes les grandes entreprises technologiques du monde.

Ethereum vs Cardano – La course vers le sommet

Plus tôt cette semaine, le prix ADA de Cardano a grimpé jusqu’à devenir la troisième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière et n’est plus qu’une position derrière son grand rival Ethereum.

Le tueur d’Ethereum Cardano remet en question le statu quo de l’ETH depuis un certain temps et vise à dépasser Ethereum à l’avenir, en termes d’utilité de réseau et de fonctionnalité de contrat intelligent.

Récemment, la mise en œuvre du testnet Alonzo Purple de la blockchain Cardano ouvre les portes de la mise en œuvre de contrats intelligents sur la blockchain. Le cofondateur de Cardano, Charles Hoskinson, prédit que le prix de l’ADA pourrait atteindre 150 $ d’ici la fin de l’année. Au moment de mettre sous presse, l’ADA de Cardano se négocie déjà à son plus haut historique de 2,45 $ et une capitalisation boursière de 77,6 milliards de dollars.

D’autre part, l’activité de développement d’Ethereum 2.0 est également en hausse. Le récent hardfork de Londres et la mise en œuvre réussie d’EIP-1559 ouvrent des vannes vers la mise en œuvre du réseau principal d’Ethereum 2.0.

Le nombre d’ETH jalonnés avec Ethereum 2.0 a atteint plus de 6,5 millions. Cela signifie que près de 20 milliards de dollars d’ETH sont actuellement présents dans les contrats de dépôt Ethereum 2.0. Toutes les mesures en chaîne pour Ethereum indiquent un rallye plus important à venir. Et pour ne pas oublier, Etheruem (ETH) reste un choix privilégié parmi les institutions par rapport à Cardano (ADA).

Ainsi, ce ne sera pas une partie de plaisir pour Cardano de dépasser Ethereum comme ça! Cependant, le jeu devient intéressant désormais!

Avertissement

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

