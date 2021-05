Vitalik Buterin se débarrasse de son SHIB, le prix s’accumule à 30% en 1 heure

Compartir

L’inventeur d’Ethereum, Vitalik Buterin, aurait pu facilement mettre fin à la manie des pièces de monnaie, du moins à court terme. Buterin a reçu 50% de l’approvisionnement total de Shiba Inu (SHIB), un jeton qui a suscité un regain d’intérêt après que de grandes bourses l’ont ajouté à leurs produits pour le marché au comptant et les produits dérivés.

Dans une vague de dons, Vitalik Buterin a envoyé ses jetons SHIB, ainsi que ELON, MIRI et AKITA à diverses fondations caritatives. Le développeur principal d’Ethereum, Hudson Jameson, a dressé une liste du projet caritatif et des montants qu’ils ont reçus.

La communauté Gitcoin, un projet basé sur le Web3 avec un grand nombre de développeurs open source, a reçu tous les jetons AKITA à leur adresse Multi-Sig. La Fondation Methuselah, une organisation à but non lucratif axée sur la prolongation de la vie humaine, a reçu tous les jetons ELON et 1000 ETH.

L’organisation MIRI, un projet d’intelligence artificielle visant à développer la théorie mathématique du raisonnement fiable pour les systèmes d’IA autonomes, selon son site officiel, a reçu 1050 ETH. Le Charter Cities Institute, créé pour améliorer la vie humaine en «construisant l’écosystème des villes à charte», a reçu 500 ETH.

Vitalik Buterin tourne le dos, mais pour une bonne cause

En avril, Vitalik Buterin a fait don de 500000 dollars en ETH au cofondateur de Polygon Sandeep Nailwal, une initiative visant à aider la campagne de secours Covid-19 en Inde, Crypto Relief. Désormais, il a envoyé à l’organisation 500 ETH et 10% de son approvisionnement de SHIB, estimé à environ 1 milliard de dollars.

Par le biais de son compte Twitter, l’organisation a confirmé le don de 50,693,552,078,053 SHIB et a déclaré ce qui suit:

Nous prévoyons de procéder à une liquidation minutieuse pour nous assurer que nous atteignons nos objectifs de secours COVID. Nous avons décidé de convertir le don lentement sur une période de temps.

Nailwal a également confirmé via son compte Twitter qu’ils prévoyaient d’être «responsables» avec les dons. Par conséquent, ils prévoient d’utiliser les fonds sans «nuire» à la communauté SHIB. Il a assuré aux détenteurs de SHIB qu’ils n’avaient aucune raison de s’inquiéter.

En réponse, les membres de la communauté SHIB ont déclaré que le don de Buterin pourrait être parmi les plus importants de l’histoire et pourrait attirer de nouveaux utilisateurs dans l’écosystème Shiba Inu. L’utilisateur “SHIB Informer” a déclaré ce qui suit:

Nous ne sommes pas du tout concernés. La #SHIBArmy est forte. Aujourd’hui, Vitalik Buterin a fait beaucoup de démarches, et une partie de celui-ci a impliqué ce don (est-ce que cela peut être le plus important jamais, est-ce que quelqu’un le sait?). Le meilleur pour $ SHIB reste à venir.

Les dons de Buterin ont généralement été salués par l’espace crypto. Beaucoup ont convenu que les fonds seraient mieux utilisés par les organisations susmentionnées et contribueraient à la décongestion du réseau Ethereum.

Les jetons donnés par Buterin ont subi des baisses de prix massives. ELON avait une correction de 95%. Les pertes de SHIB ont été mineures en comparaison, et le prix se redresse depuis. Au moment de la rédaction de cet article, SHIB se négocie à 0,000021 $ avec une perte de 37,4% sur le graphique journalier et un gain de 1,258% sur le graphique à 7 jours.

SHIB avec des pertes massives après la vague de dons de Buterin. Source: SHIBUSDT Tradingview