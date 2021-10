Vitalik Buterin s’ouvre sur les inconvénients du Bitcoin (BTC)

Le cofondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a de nouveau partagé ses réflexions sur l’état de l’industrie de la cryptographie, en particulier sur Bitcoin (BTC / USD) et Ethereum (ETH / USD). Buterin le faisait dans le passé, mais pendant longtemps il s’est abstenu de s’exprimer sur le sujet.

Maintenant, il a de nouveau évoqué BTC et ETH lors du récent podcast avec The Stakeborg Talks.

Le point de vue de Buterin sur Bitcoin et Ethereum

Le co-créateur d’Ethereum, 27 ans, est dans l’industrie de la cryptographie depuis près d’une décennie et a vu son projet passer d’une simple idée à une crypto de 400 milliards de dollars, une plate-forme de développement massif. qui a engendré d’innombrables tendances et révolutionné l’industrie de la crypto-monnaie / blockchain à maintes reprises.

Il a même commencé à le mettre à jour vers Ethereum 2.0 et plus tôt cette année a lancé la mise à jour Ethereum à Londres, qui a introduit le potentiel pour Ethereum de devenir déflationniste.

Cependant, Buterin a révélé qu’il avait toujours des inquiétudes concernant le projet, en particulier en raison du potentiel de l’industrie de la cryptographie à entrer dans un «piège culturel», comme il l’appelait. C’est pourquoi il estime que des changements doivent être apportés à certaines écoles de pensée qui ont commencé à gagner de plus en plus de terrain parmi les membres de la communauté des deux crypto-monnaies.

Une de ces idées est que les partisans de la crypto-monnaie devraient être uniquement crypto et ne même envisager aucune autre possibilité. Il craint également qu’Ethereum ne finisse par ne servir que les riches, et en raison des frais élevés sur le réseau ETH, il craint que ce ne soit déjà le cas.

Il a dit que certains comparent Ethereum à Louis Vuitton, tandis que Solana est le Walmart, adapté aux gens normaux. Cependant, il est toujours confiant dans l’avenir car il pense que les solutions de couche 2 fonctionnent déjà pour résoudre le problème.

Quant au Bitcoin, il critiquait déjà la décision du Salvador de convertir la monnaie en monnaie légale, pour laquelle il a lui-même été fortement critiqué. Cependant, il n’a toujours pas hésité à dire que Bitcoin devait passer au PoS, même s’il a admis que le PoW était important pour lui pendant les 5 premières années de son existence.

Il a déclaré que la preuve de travail est une erreur culturelle, et que Bitcoin s’y tient pourrait être un problème potentiel, et la chute de BTC, d’autant plus qu’il y a tellement de préoccupations concernant son impact sur l’environnement.

