Vitalik Buterin suggère à Dogecoin (DOGE) de passer à la preuve de participation (PoS) à l’aide du code Ethereum Crypto new media

La deuxième plus grande crypto-monnaie au monde Ethereum (ETH) est entrée dans un rallye majeur menant la course haussière dans l’espace altcoin. Juste à ce moment-là, le cofondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a déclenché une discussion sur Twitter en répondant aux questions des 268 personnes qu’il suit.

Dans l’une des réponses à une éventuelle coopération Ethereum/Dogecoin, Buterin a déclaré que la blockchain de la crypto-monnaie meme devrait passer au modèle de consensus Proof-of-Stake (PoS). Zhu Su, le fondateur du gestionnaire de fonds crypto basé à Singapour Three Arrows Capital, a interrogé Buterin sur les idées prometteuses pour la coopération ETH/DOGE.

« Qu’est-ce qui vous a intéressé chez Doge pour le projet ? » demanda-t-il en outre. En réponse, Buterin a écrit :

“Personnellement, j’espère que Doge pourra bientôt passer au PoS, peut-être en utilisant le code Ethereum. J’espère également qu’ils n’annuleront pas l’émission annuelle de 5 milliards de dollars par an, mais qu’ils la placeront plutôt dans une sorte de DAO qui finance les biens publics mondiaux. S’intégrerait bien avec l’éthique saine et non gourmande de dogecoin ».

La fondation à but non lucratif Dogecoin a annoncé une relance le mois dernier. Le conseil consultatif a également accueilli certains des principaux acteurs de l’industrie comme le milliardaire Elon Musk et le co-fondateur d’Ethereum Vitalik Buterin.

Le rallye du marché Ethereum

La deuxième plus grande crypto-monnaie au monde Ethereum (ETH) fait des progrès solides dans la course haussière actuelle du marché. Au cours des dernières 24 heures, l’ETH a augmenté de 8% pour se rapprocher des niveaux de 3 800 $. Au cours de la semaine dernière, ETH a enregistré un solide gain de 20%.

Le fournisseur de données en chaîne Santiment rapporte que c’est pour la première fois depuis la mi-mai que le prix de l’ETH a dépassé les niveaux de 3 500 $. En outre, l’accumulation d’ETH parmi les baleines non-échange a augmenté récemment.

🐳 #Ethereum a dépassé les 3 500 $ pour la première fois depuis la mi-mai. Il y a un an, le prix de l’actif s’élevait à 442 $. Nous avons découvert que le ratio des 10 premières baleines non-échangeuses de $ETH est maintenant 3,12 fois plus de $ETH que les 10 premières baleines d’échange. Un grand signe. https://t.co/k67bu0zz54 pic.twitter.com/I8j2t3GXXP – Santiment (@santimentfeed) 1er septembre 2021

Le fournisseur de données note également que la dernière remontée des prix survient dans un contexte de forte circulation des ETH. Il a ajouté :

La quantité de pièces uniques en circulation sur le réseau $ ETH se traduit bien par les futurs mouvements de prix. C’est le troisième jour avec plus de 1,0 million de dollars ETH déplacés après que 1,6 million a été touché deux fois la semaine dernière.

Alors qu’Ethereum était sur la voie de la transition vers Ethereum 2.0, d’autres acteurs du marché ont également commencé à prendre de l’importance ! Solana fait partie de ces acteurs qui cherchent à grignoter la part de marché d’Ethereum.

Clause de non-responsabilité

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

Bhushan est un passionné de FinTech et possède un bon flair pour comprendre les marchés financiers. Son intérêt pour l’économie et la finance attire son attention sur les nouveaux marchés émergents de la technologie Blockchain et de la crypto-monnaie. Il est continuellement dans un processus d’apprentissage et reste motivé en partageant ses connaissances acquises. Pendant son temps libre, il lit des romans à suspense et explore parfois ses talents culinaires.