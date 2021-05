Vitalik Buterin vient de prendre une énorme bouchée de SHIB et de 4 autres pièces Meme

Le wagon Doge a heurté un nid-de-poule assez important cette semaine, et les investisseurs se demandent si la roue tombe. Une baleine mème majeure, qui n’a jamais demandé les pièces, commence à déplacer les actifs non sollicités. En conséquence, les prix baissent et les détenteurs sont ébranlés. L’été des pièces de monnaie mème pourrait-il être terminé avant qu’il ne commence?

Source: Shutterstock

Vitalik Buterin, l’un des fondateurs de Ethereum (CCC:ETH-USD), a été la cible d’un modèle stratégique de don de pièces de monnaie que plusieurs pièces ont entrepris. Shiba Inu (CCC:SHIB-USD), l’une des pièces qui a donné à Vitalik un énorme 50% de son approvisionnement total, a pris une spirale descendante en déchargeant les pièces. Plus d’un milliard de dollars de SHIB se retrouvent dans un nouveau fonds de secours contre le coronavirus en Inde créé par un jeu de mise à l’échelle de la blockchain Polygone (CCC:MATIC-USD).

La transaction a conduit à une frénésie. Les investisseurs disent qu’il n’y a rien à craindre, les étrangers disent que tout est à craindre. Le fondateur de Polygon s’est adressé à Twitter pour assurer aux détenteurs de SHIB que le fonds sera responsable des pièces, afin de ne pas augmenter les prix.

Meme Coins: Buterin perturbe tout un écosystème

Il n’y a pas que SHIB qui plonge non plus. Buterin continuerait à déplacer 431 millions de dollars de Akita Inu (CCC:AKITA-USD), un autre jeton meme avec une offre importante bloquée dans le portefeuille de Buterin, à la collecte de fonds Ethereum Gitcoin. Dogelon Mars (CCC:ELON-USD), mwDoge (CCC:MWDOGE-USD), et Notre Shib (CCC:OURSHIB-USD) tous avaient également donné des jetons Buterin qui ont été déplacés en masse.

Il est facile de comprendre les mouvements de Buterin. Il est le plus jeune milliardaire crypto, il peut donc se permettre de décharger ces monnaies sans trop y penser. Et, les pièces de monnaie meme qui leur ont si généreusement donné suffisamment d’approvisionnement pour faire chuter leurs prix sont également celles qui causent d’énormes problèmes sur la blockchain de son entreprise. Grâce aux transactions de ces jetons, Ethereum augmente ses frais de gaz à des niveaux sans précédent, aliénant finalement les investisseurs dont les portefeuilles ne comprennent pas des avoirs de plusieurs milliers de dollars.

A la date de publication, Brenden Rearick ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.