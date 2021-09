Vitamin String Quartet annonce un nouvel album « It Feels Like Christmas »

Vitamin String Quartet (VSQ), l’un des ensembles à cordes contemporains les plus populaires au monde, sortira son nouvel album, It Feels Like Christmas, le 15 octobre 2021. Le groupe à l’origine de la bande originale de Bridgerton de Netflix a réinventé les plus grands succès de Noël d’aujourd’hui, notamment ‘ Tout ce que je veux pour Noël » (Mariah Carey), « Gui » (Justin Bieber), « Santa Tell Me » (Ariana Grande) et « Christmas Lights » (Coldplay). Vitamin String Quartet a sorti aujourd’hui le premier single de It Feels Like Christmas, leur interprétation unique du classique de Noël des années 80 ‘Last Christmas’ (Wham!), aujourd’hui.

Depuis le début du projet en 1999, Vitamin String Quartet a contribué à faire du crossover classique une véritable force de la musique contemporaine. À travers plus de 300 sorties et plus d’un milliard de flux, VSQ a produit des interprétations de cordes de pointe d’un mélange très éclectique d’artistes effaçant les frontières entre le classique, la danse, le hip-hop, le rock et la pop. De BTS à Björk et du Studio Ghibli à My Chemical Romance, leurs interprétations sincères insufflent une nouvelle vie à la musique qu’ils aiment déjà.

Fraîchement sorti de placements très médiatisés dans le hit de Netflix Bridgerton et The King of Staten Island d’Universal, Vitamin String Quartet a « atteint un public grand public et mondial » (Variety), « a charmé le monde avec leurs reprises classiques » (Nylon) et est devenu l’un des les ensembles à cordes contemporains les plus populaires au monde.

Leur série de longue date Vitamin String Quartet Performs the Hits présente leurs réimaginations classiques des meilleurs tubes pop. Le New York Observer a noté : « Les succès atmosphériques de VSQ ont rendu les versions classiques de la musique pop cool. »

La musique de Vitamin String Quartet est présentée dans Bridgerton de Netflix

La musique de Vitamin String Quartet a été présentée dans de nombreuses émissions télévisées de grande envergure, notamment Bridgerton de Netflix, Westworld de HBO, Shameless de Showtime et Modern Family d’ABC. Le groupe est apparu à l’écran avec 30 Seconds to Mars pour un épisode de MTV Unplugged ainsi que dans un épisode de Gossip Girl.

Vitamin String Quartet, basé à Los Angeles, présente une distribution tournante de musiciens et de producteurs et collabore fréquemment avec des animateurs, des créateurs et des artistes partageant les mêmes idées.

Le nouvel album de Vitamin String Quartet, It Feels Like Christmas, sortira le 15 octobre 2021. Faites défiler vers le bas pour lire la liste complète des chansons et précommandez l’album ici.

La tracklist complète de It Feels Like Christmas est :

1. “Carol des cloches”

2. “Sous l’arbre” (Kelly Clarkson)

3. “Tout ce que je veux pour Noël, c’est toi” (Mariah Carey)

4. « Lumières de Noël » (Coldplay)

5. “Père Noël dis-moi” (Ariana Grande)

6. « Noël dernier » (Wham !)

7. “Noël à Harlem” (Kanye West)

8. « Attendez Noël » (Alessia Cara)

9. “Bonhomme de neige” (Sia)

10. « Dieu merci, c’est Noël » (Reine)

11. “Le gui” (Justin Bieber)

12. “Conte de fées de New York” (Les Pogues)

13. “Étoile de Noël” (John Williams)

