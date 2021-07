Vitamine C pour lutter contre l’anxiété et la dépression

L’un des objectifs les plus établis de la vitamine C est la régulation de la biosynthèse des neurotransmetteurs, y compris celle de la catécholamine, de la dopamine, de la norépinéphrine et de l’épinéphrine.

Par le Dr Manickam Mahalingam,

Avec les circonstances environnementales actuelles, le stress et l’anxiété sont devenus très courants chez les personnes de tous les groupes d’âge. Nous avons vu de nombreux rapports sur la façon dont l’anxiété a également commencé à affecter les enfants à un jeune âge. Il est également connu pour causer des problèmes aux adolescents.

À un moment comme celui-ci, il est important de rechercher des remèdes contre le stress et l’anxiété qui sont facilement accessibles et disponibles. La vitamine C est l’un de ces remèdes. En plus d’être un booster d’immunité, la vitamine C doit également être considérée comme un booster cérébral.

La vitamine C est un antioxydant très connu. Mais, peu de sensibilisation est créée autour du rôle de la vitamine C pour le bien-être mental. La propriété antioxydante de la vitamine C aide à maintenir l’homéostasie, un équilibre dans le système nerveux central. De plus, l’anxiété chronique entraîne des niveaux élevés de cortisol, une hormone du stress. La consommation de vitamine C peut aider le corps à mieux gérer les niveaux de cortisol.

La vitamine C a la capacité d’améliorer la réponse normale du corps au stress. Dernièrement, de nombreuses études ont suggéré que le stress oxydatif peut être à l’origine de nombreux problèmes neurologiques ou même psychologiques. Dans de tels cas, les antioxydants contenus dans la vitamine C jouent un rôle thérapeutique et aident à faire face à l’anxiété, au stress, à la fatigue et aux sautes d’humeur. De plus, il a été démontré que l’apport de vitamine C provenant de diverses sources telles que les fruits et légumes a un effet positif sur la réflexion et la rétention de la mémoire.

L’un des objectifs les plus établis de la vitamine C est la régulation de la biosynthèse des neurotransmetteurs, y compris celle de la catécholamine, de la dopamine, de la norépinéphrine et de l’épinéphrine. Il existe également des preuves que la vitamine C est impliquée dans la maturation et le fonctionnement neuronaux. Nos neurones cérébraux contiennent certains des niveaux les plus élevés de vitamine C observés dans tous les tissus de mammifères ; les concentrations d’ascorbate glial sont beaucoup plus faibles en comparaison.

Dans ce contexte, il a été émis l’hypothèse que l’administration de vitamine C par voie orale réduirait l’anxiété. Une étude a été menée dans un hôpital public de Coimbatore, utilisant des doses élevées de vitamine C liposomale pour ses sujets.

Les résultats de l’étude ont montré que la vitamine C réduisait considérablement les niveaux d’anxiété et conduisait à une concentration plasmatique de vitamine C plus élevée. Les fréquences cardiaques moyennes étaient également significativement différentes entre le groupe de vitamine C à DOSE ÉLEVÉE et le groupe témoin. Ces résultats d’étude prouvent non seulement que la vitamine C joue un rôle thérapeutique important pour l’anxiété, mais indiquent également une utilisation possible des antioxydants dans la prévention ou la réduction de l’anxiété à l’avenir. Cela a conduit à la conclusion que la vitamine C à DOSE ÉLEVÉE peut être une aide efficace au traitement médical et psychologique de l’anxiété et améliorer les performances scolaires.

Les résultats ainsi que des preuves empiriques ont été publiés dans l’Indian Journal of Basic and Applied Medical Research.

(L'auteur est président et directeur général – Mirakle, ABT Limited. L'article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts de la santé et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie ou médicament.

