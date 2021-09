Vitamix organise une vente massive qui est presque trop belle pour être vraie

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur

Vitamix est l’une des meilleures marques sur le marché des appareils de cuisine. Ils sont essayés et testés tout en fournissant certains des meilleurs mélangeurs et accessoires que vous trouverez. Tout le monde a besoin d’un bon mixeur chez soi. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire lorsque vous en avez un qui fonctionne réellement. Beaucoup sur le marché broient juste un peu mais ne peuvent pas gérer les aliments que vous voulez. Il n’y a rien de plus ennuyeux que d’essayer de faire un smoothie et vos lames continuent de se coincer. Vous allez en vouloir un qui résiste aux défis les plus difficiles. Ce nouveau Vente Vitamix est exactement ce que vous attendiez.

C’est Jours Vitamix, une vente Vitamix qui durera 48 heures à compter de midi heure de l’Est mercredi. C’est en cours en ce moment et vous aurez certains des meilleurs prix de la saison. Cela vous donnera des offres sur des machines et des compteurs sélectionnés. Les économies sont juste pour vous, alors vous feriez mieux d’agir rapidement. Certaines de ces offres ne dureront pas 48 heures sans se vendre, ce qui signifie qu’il est temps de se dépêcher.

Vente Vitamix pour les jours Vitamix Prix : 119,95 $ – 499,95 $ Acheter maintenant . peut recevoir une commission

Économisez gros dans la vente Vitamix sur les mélangeurs

Un mélangeur Vitamix sur un comptoir. Source de l’image : Vitamix/Amazon

Les gens pensent surtout aux mélangeurs lorsqu’ils considèrent Vitamix comme une marque. C’est pourquoi vous devez être ravi que certains de leurs modèles haut de gamme soient en vente dès maintenant lors de cet événement Vitamix Days. Tu peux recevoir le 7500 en rouge, blanc ou noir. Cela a 10 vitesses variables avec une fonction Pulse. Cela fera des purées et des soupes sans trop de tracas. Normalement, c’est 529,95 $. Mais vous pouvez l’obtenir pour seulement 299,95 $ dès maintenant !

Vitamix 7500 Prix : 299,95 $ Acheter maintenant . peut recevoir une commission

Pour un produit uniquement disponible aux États-Unis, le A3500 vient en acier inoxydable noir. Vous pouvez choisir cinq programmes différents : smoothies, soupes chaudes, trempettes et tartinades, desserts glacés et autonettoyage. Il s’agit d’un mélangeur sans fil doté d’une base motrice qui détectera le programme que vous avez sélectionné et ajustera automatiquement les paramètres et les temps de mélange pour qu’ils correspondent. Il s’agit d’un mélangeur intelligent qui coûte généralement 649,95 $. Vous pouvez l’obtenir pour seulement 499,95 $ aujourd’hui.

Vitamix A3500 Prix : 499,95 $ Acheter maintenant . peut recevoir une commission

D’autres mélangeurs et accessoires sont en vente

Si vous ne voulez pas dépenser autant pour un mixeur, alors la vente du Série professionnelle 750 reconditionnée en noir est votre meilleur pari. Cela pulvérisera les graines et dispose d’un couvercle ventilé et d’un bouchon de couvercle. Il dispose de cinq réglages de programme et peut créer des desserts glacés. Il est livré avec un conteneur de 64 onces. Économisez 200 $ et achetez-le pour 299,95 $

Vitamix Professional Series 750 reconditionné en noir Prix : 299,95 $ Acheter maintenant . peut recevoir une commission

Pour faire plus de mélange à la main, le Mélangeur à immersion Vitamix peut faire plus de mélange dans un pot. Idéal pour faire des soupes, cela créera les textures idéales à partir d’aliments entiers. Obtenez 30 $ de réduction lorsque vous l’achetez pour seulement 119,95 $. Vous pouvez également transformer votre moteur en robot culinaire avec le Accessoire pour robot culinaire Vitamix. Il s’agit d’un robot culinaire de grande capacité et est livré avec un tas d’accessoires pour tirer le meilleur parti de votre machine. C’est à seulement 159,95 $.

Mélangeur à immersion Vitamix Prix : 119,95 $ Acheter maintenant . peut recevoir une commission

Prix ​​de l’accessoire pour robot culinaire Vitamix : 159,95 $ Acheter maintenant . peut recevoir une commission

N’oubliez pas de vous dépêcher car cette vente ne durera pas plus de 48 heures !

