Vite, prenez votre retraite avant de vous faire prendre

Pourquoi y a-t-il des employés fédéraux de haut niveau qui ont violé la confiance du public, commis des crimes et pris leur retraite avec des prestations et une pension complètes ? Ce sont des gens qui seraient incarcérés s’ils avaient commis leurs crimes dans le secteur privé. Ils étaient dans le secteur public à leur bonne fortune, où les gens ne font pas face aux conséquences et ont été récompensés pour le reste de leur vie à plein salaire. Jetons un coup d’œil à quelques-uns.

Lois Lerner, directrice du département des organisations exonérées de l’IRS

Mlle Lerner a fait partie intégrante d’un effort ciblé pour éliminer les Tea Party Groups avant les élections de 2012. Sous sa direction, ces groupes politiques de droite se sont vu refuser le statut d’exonération fiscale ou ont été retardés jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus avoir d’impact sur les élections de 2012. Une enquête menée par le département américain de la Justice et le FBI, achevée en 2015, a trouvé « des preuves substantielles de mauvaise gestion, de manque de jugement et d’inertie institutionnelle », mais « n’a trouvé aucune preuve qu’un fonctionnaire de l’IRS a agi sur la base de motifs politiques, discriminatoires, corrompus ou autres motifs inappropriés. cela appuierait une poursuite pénale. Lerner a été citée pour outrage au Congrès, et il a également été découvert qu’elle avait un deuxième compte de messagerie officiel sous le nom de Toby Miles. Lerner a été suspendu puis réintégré pour recevoir une prime de 129 000 $ et une pension annuelle de 106 000 $. Son forfait de retraite total pourrait être évalué à plus de 3 millions de dollars, un excellent résultat pour l’auteur d’un important crime politique en col blanc.

Andrew McCabe, directeur adjoint du FBI

Andrew McCabe était le directeur adjoint du FBI de 2016 à 2018, lorsque le procureur général Jeff Sessions l’a limogé. Son licenciement est intervenu 26 heures avant sa retraite prévue. Ce licenciement a résulté du fait qu’il a divulgué des informations secrètes au Wall Street Journal au sujet d’une enquête sur la Fondation Clinton. Il a également menti sous serment à quatre reprises sur son rôle dans la fuite. Son licenciement l’a privé de la perception de sa pension. McCabe est allé travailler en tant que consultant en ondes à CNN. En octobre 2021, McCabe a réglé avec le ministère de la Justice une poursuite pour licenciement abusif qu’il avait déposée en août 2019. Le gouvernement a accepté de rétablir sa pension et d’autres avantages, de payer ses frais juridiques et d’effacer tout dossier licencié. Pourquoi? Il a avoué le crime, alors pourquoi la concession et le rétablissement de sa pension ? Putain de bonne question, mais c’est Washington DC Aucune infraction n’a besoin d’être punie.

James Comey, directeur du FBI

James Comey était le septième directeur du FBI lorsque Donald Trump l’a limogé en 2019. Comey a été licencié par Trump pour sa gestion des e-mails d’Hillary Clinton et pour avoir menti à de nombreuses reprises sur son rôle dans l’enquête. Comey était une nomination politique et n’était donc pas éligible à une pension en soi, mais il a écrit un livre et a eu de nombreux discours qui ont augmenté sa valeur nette d’environ 3 millions de dollars au cours des dernières années à environ 15 millions de dollars. Pas de pénalités, pas de peine de prison, juste des offres de réservation et des concerts. Le crime peut ne pas payer, mais être une personne au sein de la politique de DC peut transformer une activité immorale en une affaire de livre.

Ce ne sont que trois exemples, et vous remarquerez peut-être que le dénominateur commun est une idéologie de gauche. . C’était un traitement très différent de celui qu’ont vécu le général Flynn et Roger Stone, dont la vie a été bouleversée. C’est la sanction pour être républicain et associé à Donald Trump.