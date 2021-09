Vitelli RTW printemps 2022 – WWD

Audacieuse, expérimentale et multicouche sont les idées qui me sont venues à l’esprit lors du premier défilé Vitelli. Mauro Simionato a créé la marque de tricots en 2016 et a depuis attiré un collectif d’artisans créatifs, qui croient tous en une approche plus lente de la mode, notamment en fournissant des tissus, des chutes et des fils recyclés pour développer des textiles à l’Organic Knitting Theatre, la R&D des matériaux de la marque. centre.

Le regard: Inspiré par les voyages de vagabonds spirituels à travers la route « Overland » – également connue sous le nom de « sentier hippie » – dans les années 1960 et 1970, le collectif a utilisé toutes les techniques de tricot auxquelles on peut penser pour cette collection artistique et artisanale. Les looks bulbeux et souvent informes, avec des gilets de type caftan, des hauts moulants et des pantalons de pyjama côtelés, ainsi que des hauts et des pulls torsadés, étaient multicouches à plus d’un titre. Non seulement différents motifs étaient juxtaposés pour un effet contrasté, mais l’abondance de surfaces texturées sur chaque look, sinon chaque pièce, était extrême.

Citation à noter : « Nous sommes natifs et responsables. Nous défendons un avenir décolonisé et interculturel. Nous sommes les punks multiethniques de la couture italienne », a proclamé le collectif dans les notes de l’émission.

Pièces clés : Un pull transparent avec des manches allongées associé à un pantalon évasé texturé était langoureux et sensuel; des blazers et des robes-chemises brodés de fils de laine dans une palette de couleurs arc-en-ciel qui semblaient s’inspirer des peintures de Jackson Pollock ; des robes bustier en patchwork, torsadées et froissées de chutes de tissus serpentant sur le corsage ; bermuda au crochet avec motif floral.

Emporter: Simionato et le collectif Vitelli sont des étoiles montantes de la scène mode milanaise, et leur talent est incontestable. Leur envie de le prouver avec une collection aussi multiforme n’était pas nécessaire, mais ils apprendront sûrement que l’édition peut être bénéfique pour le résultat.