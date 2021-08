Vitesco Technologies va développer une unité de contrôle pour les applications de piles à combustible

in

Vitesco Technologies a annoncé le développement d’une unité de contrôle pour les applications de piles à combustible. L’unité de commande de pile à combustible (FCCU) est l’unité de commande centrale d’un système de pile à combustible. Il devrait être utilisé dans diverses applications sur et hors route à partir de la seconde moitié de cette décennie. Vitesco Technologies développe un FCCU pour un fabricant allemand de piles à combustible. La production en série du FCCU débutera dans la seconde moitié de cette décennie.

Le facteur décisif pour que Vitesco Technologies remporte la commande de la nouvelle unité de commande de pile à combustible n’était pas seulement le potentiel de développement, mais aussi l’expérience de production, a déclaré Andreas Wolf, PDG de Vitesco Technologies.

« L’agilité et la flexibilité avec lesquelles nous avons développé le FCCU, qui est une condition préalable au succès dans cet environnement de marché dynamique, sont combinées chez Vitesco Technologies avec une expertise complète en industrialisation accumulée au fil des décennies. C’est pourquoi nous mettrons en œuvre une production en série avec la même rapidité et la même qualité que le travail de développement.

A lire aussi : Pourquoi les propriétaires d’entreprise devraient investir dans des bornes de recharge pour véhicules électriques : les avantages expliqués

Vitesco Technologies est un développeur et fabricant international de technologies de transmission pour la mobilité durable. La gamme de produits comprend des entraînements électriques, des unités de commande électroniques, des capteurs et des actionneurs et des solutions de post-traitement des gaz d’échappement.

En 2020, Vitesco Technologies a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 8 milliards d’euros et emploie près de 40 000 personnes sur une cinquantaine de sites dans le monde. Vitesco Technologies a son siège à Ratisbonne, en Allemagne.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.