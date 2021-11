Vitesse de charge OnePlus 10 Pro détaillée dans une nouvelle fuite

TL;DR

Une fuite fiable a révélé que le OnePlus 10 Pro offrira des vitesses de charge filaire de 125 W. Les séries Realme GT 2 Pro, Oppo Find X4, Oppo N et Reno 8 Pro auraient également les mêmes vitesses. Il n’y a pas encore de mot sur le sans fil vitesses de charge pour l’un de ces appareils.

Le téléphone haut de gamme actuel de OnePlus, le OnePlus 9 Pro, n’est certainement pas en reste en ce qui concerne les vitesses de charge. Il offre une charge filaire de 65 W (avec l’adaptateur approprié), qui peut vous faire passer de vide à plein en environ 29 minutes. C’est rapide, mais il semble que le OnePlus 10 Pro sera beaucoup plus rapide.

Une nouvelle fuite provient de Mukul Sharma (@stufflistings sur Twitter), affirmant que le OnePlus 10 Pro et divers autres produits phares de BBK prendront en charge les vitesses de charge filaire de 125 W.

Realme GT 2 Pro, série Find X4, OnePlus 10 Pro, téléphone de la série OPPO N, Reno 8 Pro pour une charge rapide de 125 W. pic.twitter.com/AnwtIz4Bog

Selon le tweet, les séries Realme GT 2 Pro, Oppo Find X4, Oppo N et Reno 8 Pro prendront également en charge la charge de 125 W. Malheureusement, il n’y a pas encore de mot sur les vitesses de charge sans fil.

La mise en œuvre de OnePlus sera probablement une version renommée ou modifiée de la technologie 125W Flash Charge d’Oppo, qui a été dévoilée en juillet dernier. Lors de cette annonce, Oppo a affirmé qu’il pouvait charger une batterie de 4 000 mAh en seulement 20 minutes.

Nous ne savons pas encore quelle sera la taille de la batterie du OnePlus 10 Pro, bien que nous puissions supposer qu’elle sera proche de la même taille que la batterie de 4 500 mAh du OnePlus 9 Pro. Si le 10 Pro correspond à la capacité du 9 Pro, vous pourrez probablement charger la batterie du 10 Pro de 0 à 100 % en un peu plus de 20 minutes.

Il ne s’agit pas d’une couverture mouillée, mais il convient de mentionner les inconvénients de charger un smartphone aussi rapidement. La technologie Flash Charge d’Oppo dégrade en fait la batterie de votre smartphone à un rythme inquiétant. Au moins dans le cas de la charge flash 125 W d’Oppo, Oppo a déclaré à Android Authority que la capacité de la batterie serait « maintenue » à 80% après 800 cycles de charge et de décharge complète. Cela signifie que vous avez perdu environ un cinquième de la capacité de votre batterie en un peu plus de deux ans. Maintenant, cette situation ne se produirait que si vous déchargeiez complètement la batterie de votre téléphone tous les jours – ce qui ne sera probablement pas du tout le cas pour de nombreux utilisateurs – mais c’est toujours beaucoup plus rapide que les autres méthodes de charge.

Cela suppose également que OnePlus utiliserait une réplique exacte de la technologie Flash Charge d’Oppo. Cela fait plus d’un an que cette technologie a été annoncée pour la première fois, nous supposons donc que la mise en œuvre de OnePlus serait améliorée d’une manière ou d’une autre.

Nous espérons également que la technologie de charge du OnePlus 10 Pro fonctionnera bien avec d’autres chargeurs. Dans le cas de l’Oppo Find X3 Pro, vous n’obtenez des vitesses de charge ultra-rapides qu’avec le câble et l’adaptateur mural propriétaires d’Oppo. Si vous n’utilisez qu’un vieux chargeur, les vitesses de charge du téléphone chutent absolument. En espérant que la technologie de charge de OnePlus ne souffre pas des mêmes limitations.

