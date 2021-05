Vitesse d’innovation : sur le pied avant

Le fait que les départements informatiques aient été contraints de reculer au cours de l’année écoulée était dans une large mesure inévitable. (Image représentative)

Par Abhilash Purushothaman

Au cours de ces premiers jours et semaines de la pandémie, lorsque les technologues travaillaient 24 heures sur 24 pour s’assurer que leurs organisations pouvaient continuer à servir les clients (et dans de nombreux cas – rester en affaires), peu auraient imaginé qu’ils travailleraient toujours dans des conditions aussi intenses. pression plus d’un an plus tard.

Le résultat d’une transformation numérique aussi rapide a entraîné une complexité croissante dans le service informatique, les technologues devant surveiller et gérer un parc informatique de plus en plus tentaculaire. Une accélération spectaculaire des initiatives de cloud computing a laissé de nombreux technologues superviser un patchwork de technologies héritées, hybrides et cloud, et essayant de donner un sens à des volumes de données en flèche à travers la pile informatique.

Dans une recherche menée par AppDynamics (Agents of Transformation 2021: The Rise of Full-Stack Observability), 84 % des technologues en Inde affirment que leur réponse à la pandémie a créé plus de complexité informatique que jamais, avec un « bruit de données » croissant au cœur de ce problème. complexité supplémentaire. Les technologues se sont donc retrouvés en retrait, dans un cycle de lutte contre les incendies constant pour identifier et résoudre les problèmes avant qu’ils n’affectent le client et l’entreprise. Ils ne peuvent tout simplement pas voir ce qui est important et où ils devraient concentrer leur attention. Et l’impact de cela a été de longues heures, une pression extrême et l’inquiétude constante que toute erreur pourrait être coûteuse.

Revenir sur le devant de la scène

Le fait que les services informatiques aient été contraints à la retraite au cours de l’année écoulée était dans une large mesure inévitable. Cependant, nous avons maintenant plus d’un an de pandémie et les organisations doivent trouver une approche plus durable de la transformation numérique. Les chefs d’entreprise doivent maintenant comprendre que le rythme actuel du changement et des perturbations ne s’inversera pas au cours des prochaines années, même après la fin de la pandémie ; le cas échéant, la vitesse d’innovation requise pour être compétitive s’accélérera davantage.

Les organisations devront trouver des moyens d’établir une approche plus proactive et positive de la « transformation numérique comme d’habitude », et se préparer à ce qu’Accenture décrit comme la décennie du « jamais normal », une nouvelle ère définie par des changements rapides dans les normes culturelles, les valeurs et comportements.

Surtout, les organisations doivent s’assurer que les technologues disposent des outils et des informations dont ils ont besoin pour gérer et optimiser les performances technologiques de manière proactive. Cela signifie la visibilité complète de l’ensemble du parc informatique et la possibilité de corréler les performances technologiques avec les résultats commerciaux en temps réel.

Le résultat d’une transformation numérique aussi rapide a entraîné une complexité croissante dans le service informatique, les technologues devant surveiller et gérer un parc informatique de plus en plus tentaculaire.

Un moment de bilan dans le service informatique

Même après un an de pression incessante au sein du service informatique, les technologues restent fermement déterminés à mener rapidement la transformation numérique et sont extrêmement enthousiastes à l’idée de l’avenir.

Cependant, les technologues sont empêchés de réaliser leur potentiel, sans la possibilité de hiérarchiser les correctifs de performances technologiques en fonction de l’impact potentiel sur l’entreprise. Ce manque de visibilité et de perspicacité les empêchera de jouer le rôle de technologues d’élite et, en fin de compte, les empêchera de fournir l’innovation et les expériences numériques sans faille dont leurs organisations ont désespérément besoin.

Les chefs d’entreprise et les responsables informatiques doivent prendre note de cet avertissement, sinon ils risquent de gaspiller tous les progrès (et investissements) qu’ils ont réalisés pour transformer leur entreprise pendant la pandémie. Il est temps de mettre fin à la lutte contre les incendies et de prendre les devants, avec une approche proactive de la transformation numérique et de la performance technologique.

L’auteur est MD (Inde et Saarc), Cisco AppDynamics

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.