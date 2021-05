Vitesse globale de l’opération Warp requise ⋆ .

Une femme reçoit une dose du vaccin COVISHIELD contre le coronavirus fabriqué par le Serum Institute of India, alors que d’autres attendent leur tour dans un centre de vaccination à Mumbai, en Inde, le 26 avril 2021 (Crédit: Niharika Kulkarni / .)

Le soutien de Biden à la levée des protections de propriété intellectuelle pour les vaccins contre le coronavirus ne fera pas le travail. Nous avons besoin d’une opération globale Warp Speed.

Lorsque l’administration Biden a annoncé son soutien à la renonciation aux protections internationales de propriété intellectuelle (PI) pour les vaccins COVID-19, une décision fortement soutenue par l’Inde, cela aurait pu sembler être une reconnaissance, compte tenu de la grave situation dans ce pays, que le monde ne le fera pas. être vraiment à l’abri du COVID-19 jusqu’à ce que tous les pays puissent vacciner leurs populations.

Mais alors la réalité a frappé: les négociations de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur une telle proposition pourraient ne pas se terminer avant décembre. Toute fabrication rendue possible par un accord de l’OMC n’entraînerait pas de véritables coups de feu dans les mois qui suivront. L’expansion de la production de ces nouveaux vaccins nécessite le processus coûteux et chronophage de transfert des connaissances à de nouveaux partenaires de fabrication et de construction de leurs nouvelles lignes de production.

Il est peu probable qu’un accord de l’OMC sur la renonciation aux droits de propriété intellectuelle fasse une différence par rapport au COVID-19 dans un laps de temps significatif: d’ici au moment où, dans le courant de 2022, les fabricants existants auront fabriqué suffisamment de vaccins sûrs et efficaces pour couvrir le monde. La décision de l’administration Biden ressemble actuellement à un cadeau pour les militants et les dirigeants des pays en développement qui ont passé des décennies à attaquer le régime mondial de la propriété intellectuelle. Cela a la chance de nuire aux incitations à développer les thérapies COVID-19 dont nous avons encore besoin et de nouveaux médicaments pour d’autres défis de santé mondiaux, tels que la tuberculose.

Mais il y a une voie à suivre productive: si cette menace fonctionne comme un moyen d’amener les fabricants de médicaments à bord avec un plan plus audacieux pour vacciner le monde.

Les fabricants de vaccins d’origine sont déjà incités à développer la fabrication, y compris par le biais de transferts de technologie, car cela signifie qu’une plus grande partie de leur produit peut être vendue à un moment où la demande dépasse de loin l’offre. Mais leur calcul de valeur n’est pas simple. Pour les grands fabricants tels que Pfizer et Johnson & Johnson, même fournir au monde des vaccins COVID-19 n’est pas une opportunité commerciale transformatrice: les vaccins ne sont pas chers, ils ont beaucoup de concurrence et les nouvelles lignes de production de vaccins peuvent ne pas l’être. un investissement utile à long terme. Travailler avec de nouveaux partenaires de fabrication à travers le monde comporte également un certain risque de leur enseigner de précieux secrets commerciaux.

Ainsi, même quand il y a de l’argent à gagner pour développer la production avec de nouveaux partenaires, il est concevable que les compagnies pharmaceutiques décident de ne pas le faire ou n’agissent pas assez rapidement. Nous avons un précédent sur la façon dont cela peut fonctionner. Avec l’explosion de la pandémie du VIH / sida dans les années 90, les médicaments efficaces dont nous disposions pour traiter le VIH étaient d’un coût prohibitif pour les pays à faible revenu, de sorte qu’ils n’étaient essentiellement vendus que dans les pays riches. Deux choses se sont produites: Premièrement, certains pays, comme l’Afrique du Sud et la Thaïlande, ont menacé de briser les droits de brevet pour ces médicaments, qui pourraient assez facilement être fabriqués dans le monde entier. Ensuite, le gouvernement américain et les fondations privées se sont adressés aux fabricants de médicaments avec une proposition: nous aiderons les pays pauvres à acheter des milliards de dollars de médicaments anti-VIH, et nous vous aiderons à obtenir une forme d’approbation de la FDA afin que nous puissions utiliser le gouvernement américain. financement de ces médicaments. Mais vous devez baisser considérablement vos prix pour ces achats – et vous pouvez le faire sans affecter les prix dans les pays riches en autorisant la production dans des pays comme l’Inde, comme ils l’ont finalement fait.

En d’autres termes, il y avait des carottes et des bâtons. Les menaces contre leur propriété intellectuelle et les achats gouvernementaux ont amené les fabricants de médicaments à conclure un accord qui ne générerait pas de bénéfices exceptionnels, mais qui finirait par sauver des millions de vies.

C’est la seule voie productive pour les efforts de l’administration Biden: utiliser à la fois des carottes et des bâtons pour inciter encore plus les fabricants à développer leur production maintenant. La menace d’affaiblir les droits internationaux de propriété intellectuelle des fabricants de vaccins pourrait les pousser à accorder volontairement des licences pour cette propriété intellectuelle – pas seulement des brevets, mais aussi du savoir-faire de fabrication – plus largement et plus rapidement qu’ils ne le pourraient autrement. En nous joignant au débat de l’OMC et en poussant les sociétés pharmaceutiques à octroyer davantage de licences volontaires, nous pourrons peut-être également contribuer à faire en sorte que ce partage de propriété intellectuelle se produise d’une manière qui n’aide pas les pays qui abusent du système international de propriété intellectuelle, comme la Chine, à en profiter. de ce processus. Ce processus sera plus long et plus compliqué que l’expansion de la fabrication de médicaments anti-VIH, car les vaccins sont tellement plus complexes, mais l’expansion doit se produire.

Nous pouvons et devons fournir un grand nombre des carottes nécessaires pour y arriver, dont beaucoup ont été décrites par Luciana Borio et l’ancien commissaire de la FDA, Scott Gottlieb. Les États-Unis devraient prendre des engagements financiers plus importants maintenant pour accroître la production – idéalement, ici aux États-Unis, mais à l’étranger si nécessaire – afin de vacciner le monde le plus rapidement possible. Le renforcement des capacités aux États-Unis et chez nos alliés pour vacciner le monde n’est pas seulement un investissement précieux dans le leadership mondial; le renforcement et le maintien de ces capacités nous garderont plus à l’abri de la prochaine pandémie. Nous pouvons déployer une expertise réglementaire pour aider davantage de fabricants à respecter les normes ici aux États-Unis et dans le monde, et nous pouvons aider à coordonner des règles sensées concernant les protections en matière de responsabilité. Étant donné que la rareté des matériaux est un obstacle majeur à l’expansion de la production, nous devons travailler avec d’autres pays et avec les fabricants de médicaments pour nous assurer que les matériaux nécessaires à la production de vaccins vont là où ils peuvent être utilisés pour fabriquer des vaccins sûrs le plus rapidement possible. Nous pourrions même avoir besoin de soutenir une capacité de fabrication supérieure à ce qui est nécessaire pour produire des doses pour les 7 milliards de personnes dans le monde, car la vitesse compte, et certains efforts échoueront inévitablement ou seront retardés.

Fournir des garanties d’achat initiales, fournir l’assistance des régulateurs, faire de gros paris sur un large éventail de possibilités et coordonner étroitement les chaînes d’approvisionnement est, en fait, une stratégie éprouvée. C’est ce qu’a fait l’Opération Warp Speed ​​pour fournir suffisamment de vaccins à l’ensemble de notre population plus rapidement que pratiquement n’importe quel autre pays.

Ce qu’il faut maintenant, c’est une opération globale Warp Speed. Bien sûr, cela pourrait être un peu plus facile si le président Biden n’avait pas décidé de troubler la mémoire du partenariat public-privé extraordinairement réussi d’Opération Warp Speed ​​et de remplacer des experts de l’industrie de classe mondiale par des leaders qui n’ont aucune expérience dans la fabrication de vaccins.

Tout comme pour l’opération Warp Speed ​​d’origine, le gouvernement et le secteur privé doivent s’unir pour faire les choses plus rapidement qu’aucun d’entre eux ne le pense normalement possible. La manière dont l’administration Trump a traité les réalités pratiques plutôt que les points de discussion idéologiques – travailler avec le secteur privé sans se dérober aux combats nécessaires – est la bonne voie à suivre.

Patrick Brennan était haut fonctionnaire des communications au ministère de la Santé et des Services sociaux sous l’administration Trump et ancien rédacteur d’opinion de National Review Online.

@ ptbrennan11