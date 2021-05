Vithas renouvelle son engagement pour le semi-marathon et marathon de Valence

13/05/2021 à 13:21 CEST

le Demi-marathon et marathon de Valence Trinidad Alfonso EDP l’aura à nouveau Support Vithas pour ses trois prochaines éditions. Ainsi, le Hôpital Vithas Valencia 9 octobre, qui collabore avec le Marathon depuis 2016 et avec le Semi-Marathon depuis 2018, renouvelle son engagement envers les meilleures courses d’Espagne pour diriger le domaine des parrainages de santé pour eux.

Les deux tests fonctionnent toute l’année afin que les coureurs soient dans les meilleures conditions de santé possibles. Le Groupe Vithas reste attaché à cet objectif en dévoilant pratiques saines grâce aux clés et aux conseils des professionnels du Unité de santé sportive Hôpital Vithas 9 de Octubre de València et les hôpitaux du groupe. Des activités, des vidéos-astuces et des webinaires sur la santé du coureur feront également partie du programme d’actions que les tests envisagent.

Soutien bénévole

De même, Vithas sera à nouveau aux côtés de la des milliers de volontaires des tests et effectueront la formation nécessaire dans les cours de réanimation cardio-pulmonaire, ainsi que les premiers secours. Cette action, liée au hashtag #VoluntariosVithales, renforce l’objectif des tests valenciens pour la santé de tous les participants, qui est coordonné par le responsable médical des deux rendez-vous, le Dr Luis Cort.

Les races ont un corps très consolidé de bénévoles, 2100 au marathon et 1000 au semi-marathon, qui interviennent dans différents domaines pendant plusieurs semaines avant les événements pour leur permettre de se dérouler dans les meilleures conditions possibles.

Le coordinateur bénévole des tests, Victor Marí, a mis en évidence “le travail essentiel réalisé par les milliers de bénévoles des deux courses, qui, année après année, rendent possible leur préparation et leur célébration & rdquor;, et au nom de toutes, il a remercié «le soutien de Vithas pour son travail depuis plus de cinq ans maintenant».

Pour sa part, docteur José Luis Rey, Directeur général de l’hôpital Vithas Valencia 9 de Octubre, a indiqué que le groupe Vithas “recyclera les milliers de bénévoles en cours d’assistance et de secourisme, pour être en mesure de faire face à tout type d’incident que les coureurs peuvent avoir au cours du & rdquor; et souligne que «nous renforçons sans aucun doute notre engagement et prenons soin de la santé des milliers de coureurs qui décident chaque année de participer à l’un des 10 meilleurs marathons du monde».