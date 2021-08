Vitico Davalillo demande à Miguel Cabrera quelques années de plus dans les Ligues majeures

La légende du baseball vénézuélien, Victor “Vitico” Davalillo, estime que son compatriote Miguel Cabrera peut jouer plus longtemps dans le Ligue majeure de baseball – MLB, ce qu’il veut et demande pratiquement à travers une vidéo.

A travers une vidéo publiée par El ExtraBase, le légendaire Victor Davalillo félicité Miguel Cabrera pour avoir atteint 500 circuits dans le Grandes ligues, mais la chose la plus pertinente dans ses propos est qu’il pense que si sa santé le lui permet, il peut jouer plus longtemps qu’il ne l’a dit.

Comme nous le savons, mercredi dernier Cabrera a dit qu’il jouerait au moins deux ans de plus en tant que professionnel dans le MLB, jusqu’en 2023, mais “Vitico” estime que cet homme pourrait être actif encore plus longtemps et pointe même jusqu’à 600 circuits à vie.

“J’espère que ses genoux seront réparés, afin qu’il puisse jouer pendant quelques années. S’il joue un peu plus, je pense qu’il peut atteindre 600 circuits”, a-t-il déclaré. Davalillo sur Cabrera.

En outre, Victor davalillo Il a assuré que “Miggy” n’était plus le même depuis qu’il avait des problèmes de genoux, mais il faut quand même avoir peur de lui, car il s’est avéré être un grand frappeur au baseball. MLB tout au long de sa carrière.

Ici la vidéo :

D’une légende à l’autre : Message de Víctor Davalillo à Miguel Cabrera pour son HR 500 dans les Ligues Majeures. #ElExtrabase⚾️🇻🇪 pic.twitter.com/NvcCxSAnhV – El Extrabase ⚾️ (@ElExtrabase) 29 août 2021

Ce message est sans aucun doute d’une légende vénézuélienne à l’autre, compte tenu du fait que Davalillo joué plus de 12 ans dans le Grandes ligues, étant le vainqueur du Gold Glove et de deux World Series, ayant à son actif plus de 400 matchs et un total de 1122 hits.