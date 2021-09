Vitor Belfort appelle Jake Paul pour un “ combat de 30 millions de dollars ” après avoir éliminé Evander Holyfield, Donald Trump dit que les légendes de l’UFC “ le stock est très élevé ”

in

Vitor Belfort a remporté une énorme victoire samedi en battant le légendaire Evander Holyfield dans l’événement principal de Triller.

L’ancien champion des poids mi-lourds de l’UFC a arrêté Holyfield au premier tour après avoir laissé tomber le joueur de 58 ans et après le renversement avec un barrage de coups de poing sans réponse.

C’était la nuit de Vitor Belfort

Une fois que l’arbitre est intervenu, la plupart des fans de boxe ont été soulagés que ce soit fini pour Holyfield.

Après le combat, le patron de Belfort et Triller, Ryan Kavanaugh, a appelé Jake Paul après le combat.

“Nous avons 25 millions de dollars”, a déclaré Belfort lors de son entretien d’après-combat. “Le gagnant prend tout! Allons Jake Paul, arrête de me fuir.

« Il a gagné mon respect, mais c’est toujours un enfant de Disney ! Laisse-moi te donner une leçon, tu vas être mon enfant, je serai ton papa. Je vais te mettre sur mes genoux, tu vas dormir comme un bébé.

“Tu ferais mieux de commencer à t’entraîner, tous tes fans seront des fans de Vitor Belfort. J’ai de la famille, tu n’as pas de famille… L’Amérique a besoin de moi, pas de toi !

Kavanaugh a ensuite augmenté la mise à 30 millions de dollars et à se battre le jour de Thanksgiving, le 25 novembre.

Paul a déjà déclaré que son équipe travaillait pour affronter Tommy Fury ensuite, mais le combattant 4-0 pourrait être tenté par le salaire majeur proposé.

Jake Paul est toujours un homme en demande

Belfort était au septième ciel après avoir vaincu Holyfield et il a mérité les éloges de l’ancien président américain Donald Trump à la fin de l’émission.

“Vous êtes un combattant”, a déclaré Trump. “Je dois vous dire que vous avez quelques amis entre Jorge et Junior, et mon fils, mon” junior “, ils ont dit que vous alliez fantastiquement bien faire… J’ai dit:” Eh bien, mais la boxe n’est pas son truc. ‘ Junior a dit, ‘Oui c’est ça, tu regardes juste.’

“Vous êtes un grand patriote et nous l’apprécions”, a ajouté Trump en s’adressant à Belfort.

C’était triste de voir une légende comme Evander Holyfield sortir de sa profondeur

“Vitor, votre stock était très élevé, mais il est encore plus élevé ce soir parce que vous avez battu quelqu’un qui est, je ne sais pas, je pense probablement l’un des plus grands de tous les temps”, a poursuivi Trump.

« Il n’y a aucun doute sur Evander et nous aimons Evander. Je connais Evander, et je n’ai jamais vu ça arriver à Evander. Je suis avec Evander depuis longtemps et ce n’est qu’une de ces choses, tu étais vraiment fantastique.