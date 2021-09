Vítor Belfort défie également Saúl « Canelo » Álvarez : « 40 millions de dollars »

Vítor Belfort après avoir battu Evander Holyfield

Il a battu Evander Holyfield et Vítor Belfort cherche un nouvel adversaire. Il a défié Jake Paul mais aussi Saúl «Canelo» lvarez. Rappelons d’abord ses propos au youtubeur :

Salut Jake Paul, arrête de me fuir, homme. Je vais vous donner une leçon. Tu peux être mon fils. Tu trouveras papa ici à Triller. Arrêter de courir! Tu es une garce”.

Avis

Vítor Belfort défie Saúl «Canelo» Álvarez

Maintenant, nous allons avec ses déclarations sur la star du Mexique (via MMA Fighting):

«‘Canelo’, je veux 40 millions de dollars. S’ils les mettent sur la table, comment dire non à 40 millions de dollars ?

Et aussi eu plus pour jake paul:

Il choisit ses adversaires. Il travaille avec un gars avec qui il travaillait, Lorenzo (Fertitta, ancien propriétaire de l’UFC). Il choisit ses combats. Maintenant tu ne peux pas me dire non. Vous devez dire oui. Nous devons lui donner une leçon.

« S’il dit non, à tous ses petits fans, je vais créer une chaîne YouTube et ils me suivront. Oui, ils doivent me suivre. On va divertir tous ses fans, car il n’a aucune morale. Il n’a pas de valeurs familiales. Il ne représente pas les combattants.

« Quelqu’un doit le frapper avec un fouet, c’est moi. Je suis son père. Je vais le mettre sur mes genoux. Il va rencontrer papa. Je te promets qu’il me dira : ‘Big Daddy’«.

Nous verrons si l’un ou l’autre des deux combats est finalement mené pour Vítor Belfort.

