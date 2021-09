Vitor Belfort en douceur sur la voie rapide contre Holyfield

in

L’ancien champion de l’UFC Vitor Belfort (1-0, 1 KO) a réussi une surprise, même avec la disparité d’âge, lorsqu’il a arrêté l’ancien champion incontesté des poids lourds et cruiserweight de 58 ans Evander Holyfield (44-10-2, 29 KO) en le premier tour. Il n’était pas clair si le combat était un combat entièrement sanctionné ou un affichage.

Holyfield se battait pour la première fois depuis 2011. Il a accepté le combat avec un préavis tardif après que l’adversaire d’origine de Belfort, Oscar De La Hoya, se soit retiré après avoir été testé positif pour COVID-19.

Holyfield devait se battre depuis l’année dernière, mais ses combats programmés ont été retardés en raison de problèmes indépendants de sa volonté.

Lorsque le combat a commencé, Holyfield menait, utilisant son jab comme télémètre. Belfort s’en est pris à Holyfield et a réussi à marquer un renversement lorsqu’il a frappé une combinaison. Belfort lui a sauté dessus avec des coups des deux mains et le combat a été interrompu car Holyfield ne répondait pas et l’arbitre est intervenu.