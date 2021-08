Vitor Belfort : “Mon métier, c’est de mettre KO et je le ferai le 11 septembre”

in

L’ancien champion des poids mi-lourds de l’UFC, Vitor Belfort, semble rajeuni pour son choc face à Oscar de la Hoya. Autrefois l’une des plus grandes figures des arts martiaux mixtes, il a concentré toute son attention pour le choc du 11 septembre à Las Vegas contre l’un des meilleurs boxeurs de tous les temps.

“Mon travail consiste à éliminer les gens et je l’ai fait et je continuerai à le faire le 11 septembre.”a déclaré le Brésilien qui a soutenu que “La boxe est un art martial et j’adore ça”.

“Je suis le Muhammad Ali de mon sport, j’ai littéralement ouvert l’océan, moi-même et les autres quand le MMA était un nouveau sport”, assuré ‘Le Phénomène’.

L’ancien monarque a organisé son dernier concours d’arts martiaux mixtes le 12 mai 2018 contre Lyoto Machida, qui l’a mis KO avec un coup de pied avant au deuxième tour pour mettre fin à sa carrière dans le sport.

“La boxe est un art et c’est un grand crossover pour les fans.”Belfort considéré. « Il faut du courage pour défier De La Hoya. C’est un combat d’héritage. J’espère qu’après avoir gagné le 11 septembre, je pourrai à nouveau boxer en décembre. Je n’ai pas pris ma retraite du MMA, mais c’est mon nouvel objectif.”

Le combat, qui se déroulera dans le Centre Staples de Les angesIl se jouera en huit rounds de deux minutes à 180 livres et sera reconnu par la California Athletic Commission, ce n’est donc pas une exhibition mais quelque chose qui restera dans les annales.

Belfort, 44 ans, n’a qu’une fiche de 1-0 en tant que boxeur professionnel et n’a pas concouru depuis 2006, mais apparemment, il serait en pourparlers avec Triller pour un contrat qui inclurait le légendaire Evander Holyfield et peut-être une revanche contre Anderson Silva.

