Viva México, crie Snoop Dogg en écoutant Chalino Sánchez – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Snoop Dogg a montré à plusieurs reprises qu’il est un fan de musique régionale mexicaine et a même fait une collaboration avec le MS Band, avec qui il a fait le remix de Qué Curse.

Lors du concert virtuel Tomorrowland 2020, le rappeur américain de 49 ans a choisi la chanson et a été très applaudi par les participants.

Mais ils ne sont pas les seuls, puisqu’il a également chanté et enregistré une vidéo avec un autre rappeur mexicain, Alemán.

Et bien que ses goûts pour le Mexique soient bien connus, il ne cesse d’étonner ses fidèles fidèles. Désormais, sur les réseaux sociaux, il était très heureux en écoutant et en appréciant une chanson du Mexicain Rosalino Sánchez Félix, mieux connu sous son nom de scène Chalino Sánchez, qui portait également le surnom d’El rey del corrido.

«Snows of January» était la chanson qu’il a sélectionnée et avec laquelle elle a été enregistrée en fumant un «joint» de marijuana. Au terme de cette interprétation, qui ajoute plus d’un million et demi de reproductions sur son Instagram, il a clôturé avec une ‘Viva la México’.

Snoop Dogg a récemment sorti le morceau «Roaches in My Ashtray», le morceau de son nouvel album studio: From The Streets 2 Tha Suites.

Source: Excelsior