Vivad Se Vishwas: le gouvernement rapporte 54000 crore Rs, dont la moitié provient des blocs d’alimentation

Le régime Vivad Se Vishwas prévoit le règlement de la taxe litigieuse, des intérêts litigieux, de la pénalité litigieuse ou des frais litigieux dans le cadre d’une cotisation ou d’une réévaluation.

Le programme de résolution fiscale du Centre « Vivad Se Vishwas » a résolu près d’un tiers de tous les litiges en matière de fiscalité directe et a rapporté 54,005 crore de roupies en recettes fiscales, dont 51% proviennent des PSU centrales, président du CP Mody a dit à FE.

Bien que les attentes concernant le programme aient été beaucoup plus élevées – le gouvernement avait initialement fixé un objectif de collecter Rs 2 lakh crore d’ici la fin mars 2020, mais la pandémie de Covid-19 a bouleversé les calculs – le gouvernement considère toujours le programme comme un succès, citant qu’un plan de 1998 ne pouvait éponger que Rs 739 crore avec la résolution de quelques milliers de différends et qu’un autre en 2016 a réussi à résoudre seulement 8600 cas impliquant une demande fiscale de `631 crore.

«Les chiffres suggèrent que le programme a été« très réussi »en termes de réduction des conflits hérités du passé. Avec les évaluations qui se déroulent de manière plus juste et objective maintenant, la génération de différends sera de moins en moins avancée », a déclaré Mody.

Le haut fonctionnaire du département des impôts a déclaré que 1 33837 Form-1 avaient été déposés, impliquant 1 48 690 déclarations de différend avec une taxe contestée d’une valeur de 1 00 437 crore de Rs. Les UPE centrales ont déposé 1 385 formulaires avec une taxe contestée impliquant Rs 35 109 crore, dont Rs 27 718 crore ou près de 79% ont été payés par ces entités. Les particuliers et les sociétés privées ont déposé 1 31 582 formulaires avec des impôts contestés d’une valeur de Rs 63 713 crore, dont Rs 25 267 crore ou 40% ont été payés par eux. Les UPE d’État ont déposé 870 formulaires avec des taxes contestées impliquant 1 615 crores de roupies, dont 1 020 crores de roupies ou 63% ont été payés par eux.

Au 31 janvier 2020, il y avait 5,1 lakh de litiges fiscaux directs en cours avec des demandes fiscales s’élevant à Rs 19,55 lakh crore. Sur ces affaires en suspens, les litiges impliquant les PSU centrales étaient de 2 676 avec des taxes dans les litiges à Rs 4,3 lakh crore tandis que les PSU d’État avaient 6 409 affaires en suspens avec des taxes contestées à Rs 90 895 crore. Les personnes physiques et morales avaient environ 5 litiges fiscaux lakh d’une valeur de 14,3 crore lakh Rs au 31 janvier 2020.

La loi de 2020 sur la fiscalité directe Vivad se Vishwas a été promulguée le 17 mars 2020 pour régler les litiges en matière de fiscalité directe enfermés dans diverses instances d’appel. La date limite pour le dépôt de la décélération et le paiement dans le cadre du système de règlement des différends fiscaux directs était jusqu’au 31 mars et au 30 avril, respectivement.

Le contribuable bénéficie de l’immunité de perception d’intérêts, de pénalité et d’institution de toute procédure de poursuite pour toute infraction à la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard des questions couvertes par la déclaration.

Le système lancé dans le budget de l’année dernière indiquait que si l’appel est déposé par le service des impôts sur le revenu ou si le ministère a perdu sur un problème, alors la personne évaluée doit payer 50% de la taxe litigieuse tandis que la pénalité et les intérêts seraient annulés. .

Dans ces cas, si le litige concerne uniquement la pénalité et les intérêts, le contribuable ne doit payer que 12,5% du montant litigieux.

Pour le cas déposé par la personne évaluée dans l’instance supérieure, il doit payer 100% de la taxe litigieuse (125% de la taxe litigieuse en cas de recherche) tandis que la pénalité et les intérêts seraient annulés. Si le litige porte uniquement sur la pénalité et les intérêts, 25% de la pénalité et des intérêts litigieux sont dus.

