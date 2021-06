Vivatech démarre en tant que premier événement post-pandémique à grande échelle à Paris – WWD

PARIS – Vivatech a ouvert ses portes mercredi, marquant le retour des grands événements en personne à Paris après l’annulation du salon l’année dernière.

Les visiteurs ont afflué dans la vaste salle d’exposition, tandis que le PDG d’Apple, Tim Cook, s’est connecté à distance – interviewé par le vétéran de la publicité Maurice Levy – et le président français Emmanuel Macron a salué la croissance de la scène technologique du pays tout en plaidant en faveur de la réglementation des entreprises technologiques géantes.

Les données et l’intelligence artificielle ont figuré en bonne place dans les discussions. LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton a lancé la journée en annonçant un large partenariat avec Google Cloud visant à accélérer le développement de solutions d’IA basées sur le cloud pour faire évoluer les marques du groupe de luxe.

Parmi les dirigeants de LVMH qui se sont rendus sur les scènes et les salles de conférence du salon figuraient Toni Belloni, directeur général du groupe LVMH, et Frédéric Arnault, PDG de Tag Heuer. Heureux de se retrouver en personne, de nombreux échanges ont porté sur les expériences des gens pendant les périodes de confinement.

“Lorsque la pandémie a frappé, nous avons dû fermer des magasins et il y a eu une grande accélération – certains projets qui étaient en préparation pour les prochains mois ou années, nous avons trouvé un moyen de les faire en plusieurs semaines”, a déclaré Belloni, s’adressant à WWD en marge de la conférence.

« Nous avons ouvert de nouveaux sites Web dans des régions où nous n’en avions pas, nous avons intégré de nouvelles langues, élaboré et proposé de nouveaux services de paiement plus rapides et plus agiles, ainsi que des livraisons plus rapides pour une expérience plus fluide », se souvient-il.

“Une chose très importante s’est produite, c’est que nous nous sommes retrouvés avec une armée de conseillers clients dans nos magasins qui n’avaient rien à voir”, a ajouté le dirigeant, décrivant comment les marques ont installé de petits studios dans les magasins et proposé des mini défilés de mode, avec modèles, ou via un appel Zoom les a aidés à trouver des produits.

« Comme vous pouvez l’imaginer, nos relations clients se sont renforcées », a-t-il déclaré. En ce qui concerne les expériences omnicanales, le dirigeant a souligné les efforts déployés pour mieux présenter les produits en ligne.

“Ce n’est plus une simple photo de l’avant et de l’arrière, ils sont usés, ils sont animés – nous avons presque le toucher et la sensation du produit”, a-t-il déclaré. « Nous voulons que le monde numérique s’élève autant que le monde physique afin de créer cette expérience intégrée.

L’un des domaines clés sur lesquels le groupe travaillera avec Google Cloud est d’affiner et d’adapter l’offre de ses marques au client, a-t-il expliqué.

“Avec notre partenariat avec Google, nous ne faisons qu’effleurer la surface”, a-t-il déclaré.

« Nous avons dit que nous devions accélérer encore plus, tirons parti d’un partenariat – alors que nous pouvons mettre des dizaines de personnes sur le sujet, à Mountain View, ils ont des milliers d’ingénieurs qui travaillent avec beaucoup d’industries, avec beaucoup d’entreprises, sur de nombreux marchés », a déclaré Belloni.

“Ils ont un savoir-faire et une intelligence qui peuvent beaucoup nous aider, ce n’est que le début”, a-t-il ajouté.

Un groupe centralisé travaille avec différentes marques bien avancées sur certains sujets pour dresser des cas d’usage pour montrer comment gagner en temps, en fiabilité ou encore comment augmenter la pertinence d’une offre. Ces cas tests passeront d’environ 20 à plus de 100 dans les années à venir, a prédit l’exécutif.

Tout ne sera pas partagé – les marques peuvent protéger un développement réussi qu’elles ont conçu, et il y a des cas qui impliquent un “timbre personnel de créativité qui appartient à une marque”, a expliqué Belloni.

Mais des données anonymes pourraient être partagées, pour aider à déterminer lequel de deux clients, par exemple, achetant le même produit pourrait être le type de client qui a tendance à dépenser beaucoup pour d’autres produits de luxe.

“Vous pouvez imaginer que LVMH pourrait un jour disposer de la meilleure base de données – si elle est bien gérée – de l’univers du luxe”, a-t-il déclaré, notant la gamme de labels qui incluent Sephora aux marques de vins et spiritueux.

« Nous aurons un lien de données – s’il est bien construit – qui nous permettra de voir certaines caractéristiques qui identifient quelqu’un comme un client à fort potentiel », a-t-il expliqué.

Interrogé sur ce que l’on pourrait apprendre du marché chinois, l’exécutif a noté qu’une quantité considérable de ventes se fait par le biais d’événements diffusés en direct. Adepte précoce de la technologie, le pays évolue rapidement, a-t-il fait remarquer.

“Les applications que nous étudions encore, eh bien, la Chine est déjà bien avancée avec eux – ils ont mis la main sur ces sujets avant tout le monde”, a noté Belloni.

La demande a commencé à augmenter dans le pays il y a un an déjà, et continue de le faire, a-t-il ajouté.

“Il faut avoir des connaissances locales, un lien culturel local pour comprendre ce qui se passe, car les choses se passent à grande vitesse – en regardant cela de Paris, ce n’est pas toujours facile à comprendre”, a-t-il déclaré.

L’exécutif a déclaré avoir eu une réunion Zoom ce matin-là avec le président-directeur général de LVMH, Bernard Arnault, l’expert numérique du groupe à Paris et son expert numérique en Chine.

“Je peux vous dire quelque chose – ce qui était vrai au quatrième trimestre 2020, devient moins vrai aujourd’hui”, a déclaré Belloni.