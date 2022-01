Vive la Coupe

« Jouer à Wembley, et encore plus savoir que nous avions joué à Millwall en demi-finale et que nous avions la possibilité de jouer en Europe de très près, c’était très motivant pour nous. C’était l’aboutissement d’un voyage dans lequel nous avons vraiment apprécié « . C’est le souvenir le plus précieux de Jordi Gómez, un footballeur barcelonais qui a soulevé le plus vieux trophée actif du monde contre vents et marées en mai 2013. Près de neuf ans se sont écoulés, mais le milieu de terrain catalan s’en souvient comme si c’était hier. Le tir extraordinaire de Ben Watson à la 89e minute qui a battu un Manchester City qui comptait plusieurs légendes du football mondial dans ses rangs ne peut être retiré de la tête. Pablo Zabaleta, Vincent Kompany, David Silva, James Milner, Touré Yaya, Carlos Tévez, Kun Agüero ou encore le bosniaque Edin Dzeko n’ont pu avec un Wigan Athletic qui certifierait trois jours plus tard leur descente au championnat – le deuxième anglais – après plusieurs saisons sauvées au dernier moment. « Je ne sais pas si le mot est ‘miracle’, mais il est évidemment très difficile de le répéter. Qu’une équipe qui se battait pour la permanence remporte le Coupe d’Angleterre s’approche du miracle »Gómez assure Dossier Sport.« Nous avons gagné la finale et le mardi suivant, nous avons joué aux Emirats contre Arsenal. Là, nous avons descendu la catégorie mathématiquement « . Mais pour le club du Grand Manchester, le titre de la FA Cup était bien plus important que la relégation : « Gagner le Coupe d’Angleterre c’est quelque chose de très difficile à répéter. Que Wigan joue à nouveau le Premier ministre n’est pas si compliqué. Si vous leur donniez le choix, les fans choisiraient ce qui s’est passé. Une fois la saison terminée, déjà descendue, nous avons fêté le titre de Coupe d’Angleterre avec le bus. Les fans étaient contents de ce qui s’est passé, malgré le déclassement « .

En novembre 2021, la FA Cup a eu 150 ans. En 30 décennies, 44 clubs britanniques ont remporté un titre qui a changé de trophée jusqu’à quatre fois, la dernière en 1992, juste l’année de la naissance de la Premier League super-professionnelle. « Le format de la coupe a perdu de sa beauté et de sa douce innocence dans les années 90. La télévision, l’argent, l’opportunisme, la législation et la loi l’ont agressé », a écrit le commentateur de la BBC Radio Bryon Butler dans le livre The Official Illustrated History of the FA Cup. Précisément, entre 1888 et 1992, il n’y avait eu que cinq doubles de championnat et de coupe : Preston North End en 1889, Aston Villa en 1897, Tottenham en 1961 , Arsenal en 1971 et Liverpool en 1986. Au cours des 27 dernières années, il y a déjà eu sept doubles, Arsenal dominant le tournoi avec sept titres, le même qu’ils avaient obtenu au cours des 123 années d’histoire précédentes. Mais pour les clubs semi-professionnels ou amateurs, la Coupe d’Angleterre a toujours son charme. A deux matches de l’extérieur, les grands du pays peuvent résoudre quatre ans de budget pour un club modeste si le tirage leur correspond. Car pour une entité de ce type, le match de FA Cup contre Arsenal ou Liverpool sera le plus important de la saison.

« Plus il y a de distance professionnelle entre une équipe et une autre, plus le jeu est important », Andrea Orlandi raconte Sport Dossier. L’italo-catalan, qui a fait ses débuts au Barça à San Mamés en mai 2006, a pris conscience de ce que signifiait la FA Cup après avoir pris un coup dans la réalité. C’était un an et demi après son départ de Barcelone et son arrivée à Swansea City, alors en League One –troisième catégorie– et, justement, entraîné également par Robert Martínez. Et que le technicien Balaguer l’avait prévenu : « Il a passé des jours à m’expliquer que Coupe d’Angleterre C’est un tournoi très spécial, le plus important, encore plus que la ligue de n’importe quelle catégorie ». Mais il a dû le subir dans sa propre chair pour s’en rendre compte. En novembre 2007, Swansea visitait la sixième division de Billericay Town. « Je pensais que c’était comme la Copa del Rey, mais pas de loin », rappelles toi. « Le stade n’était même pas plat, il avait des pentes. Et la fréquentation était le double ou le triple de la capacité autorisée ». Et que Swansea City n’était pas une équipe de Premier League. Même pas du championnat. « Dans la première partie, nous perdions 1-0 et je n’avais rien entendu. Nous n’avions même pas touché le ballon. À la mi-temps, Graeme Jones, désormais entraîneur adjoint à Newcastle, m’a fait ce que Luis Aragonés a fait à Reyes. Il m’a attrapé par le maillot et m’a dit : « Soit tu te réveilles, soit tu ne peux pas jouer ici ». Ce fut un choc énorme. J’ai dû réagir », Orlandi explique, que ce froid après-midi de novembre, il a appris que, « Pour les gens, c’était le jour le plus important de la saison ». Swansea a fini par gagner 1-2, mais ce n’était pas le meilleur tournoi pour l’équipe galloise, qui a joué deux rediffusions au deuxième et au troisième tour contre des adversaires de catégories bien inférieures : ils ont sauvé le scrutin contre Horsham, de la septième division, mais est tombé dans le peloton du Havant & Waterlooville, du sixième. Précisément contre Havant, Andrea Orlandi s’est cassé le genou. « Ils nous ont éliminés chez eux et ensuite ils ont dû aller à Anfield », rappelles toi.

Wigan a remporté le Coupe d’Angleterre en 2013 trois jours avant la descente vers le Championnat

Un tournoi unique pour le pays

Tout peut arriver en FA Cup. L’ensemble du tournoi – qui compte plus de 700 clubs participants – se joue en un seul match et avec des tirages purs. C’est-à-dire que les grands peuvent aller sur le terrain des petits, mais les équipes amateurs peuvent également avoir la chance de sauter sur l’herbe d’Anfield ou d’Old Trafford. De plus, il n’y a pas de prolongation dans le premier match. Si elle se termine par une égalité, une répétition est jouée avec un dépaysement (pas cette année, pour ne pas saturer davantage le calendrier en pleine pandémie). Bien que le grand rêve de tout le monde soit de marcher sur Wembley. En 1991, c’était la première fois que les demi-finales se jouaient dans le grand stade de Londres, ce qui est devenu courant aujourd’hui. « Le plus important est que les demi-finales et la finale se jouent à Wembley. Pour une équipe anglaise, Wembley est la meilleure, il n’y a rien de mieux »dit Orlandi. Là, où le Barça a remporté ses première et quatrième Coupes d’Europe, depuis 1927, il est également de tradition que, 15 minutes avant la finale, l’hymne Abide With Me, une chanson chrétienne composée par l’Écossais Henry Francis Lyte en 1820 après avoir visité son ami mourant William Augustus Le Hunte.

« Les fans vous disent deux choses lorsque vous jouez en Angleterre. Soit nous devons bien faire en championnat, soit nous devons faire un bon parcours en FA Cup. Ils donnent une importance similaire voire supérieure à la tasse « , dépeint Orlandi, qui est d’accord avec Jordi Gómez lorsqu’il évalue la Coupe comme une compétition de « saveur spéciale ». Le milieu de terrain gaucher, à 36 ans à Omonia à Chypre, reconnaît qu’avant de jouer son premier match, il a sous-estimé l’importance du tournoi : « Quand je suis arrivé je ne le savais pas, mais on se rend compte tout de suite que c’est une compétition très importante, surtout pour les gens. Quand vous jouez ce type de match, vous le voyez, il y a une atmosphère particulière, très différente d’un match de coupe dans n’importe quel autre pays. Les fans sont très motivés. Ce n’est certainement pas une compétition normale par rapport au reste des tournois de coupe en Europe ».

C’est tellement différent que la FA Cup se déroule le week-end. Ce n’est pas un tournoi mineur situé les mercredis ou jeudis, comme c’est le cas avec la Copa del Rey. C’est le grand tournoi du Royaume-Uni, celui qui suscite le plus d’enthousiasme. « Les stades sont toujours pleins, même si le lieu compte trois catégories de plus que le visiteur »dit Orlandi. « Les horaires et les sponsors sont différents, c’est bien plus que n’importe quelle autre coupe. Pourquoi pensez-vous que José Mourinho se vante de sa seule FA Cup ? Il n’y a pas de discussion, pour les anglais cela a une importance énorme», insiste l’italo-catalan. « Plus que de remporter le titre, la beauté du Coupe d’Angleterre C’est le chemin », conclut Jordi Gómez, qui ne peut cacher une certaine fierté d’avoir soulevé le plus vieux trophée du monde.