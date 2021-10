Vive la fête : les ventes au détail se redressent près de 100 % pour les MPME et les autres détaillants en septembre

La reprise mensuelle globale des ventes dans le commerce de détail était de 88 % en août par rapport à août 2019 et de 72 % en juillet par rapport à juillet 2019. (Image représentative)

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Les commerces de détail, qui comprennent en grande partie des MPME, se sont presque complètement rétablis en septembre de l’impact de la pandémie, les ventes au cours du mois s’élevant à 96% du niveau des ventes d’avant Covid. La hausse des ventes au détail a été visible après l’assouplissement des restrictions liées à Covid appliquées lors de la deuxième vague en février de cette année, qui avait interrompu la reprise du commerce de détail pendant les deux ou trois mois suivants. La reprise mensuelle globale des ventes dans le commerce de détail a été de 88 % en août par rapport à août 2019 et de 72 % en juillet par rapport à juillet 2019. La saison des fêtes en cours, qui durera jusqu’à la nouvelle année, devrait aider le commerce de détail. les ventes franchissent les niveaux d’avant la pandémie.

Les données sur la reprise des ventes étaient basées sur l’enquête mensuelle menée auprès des commerces de détail par la Retailers Association of India (RAI). « Par rapport à septembre 2020, il y a une croissance de 26% des ventes au mois de septembre 2021 », note l’enquête.

« Une reprise complète est possible en octobre selon la catégorie de détail. En fait, il peut y avoir jusqu’à 10 à 15 % de croissance et à condition qu’il n’y ait pas de troisième vague. Le plus gros coup de pouce sera du point de vue des vêtements, des accessoires portables, des chaussures, des bijoux, etc., qui illustrent l’enthousiasme des clients sur le marché. Il y a une certaine demande refoulée et les gens ont de l’argent à dépenser pendant cette période des fêtes, ce qui devrait aider à relancer le secteur », a déclaré Kumar Rajagopalan, PDG de la RAI à Financial Express Online.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

Les biens de consommation durables et l’électronique, l’alimentation et l’épicerie, et les restaurants à service rapide (QSR) se sont complètement rétablis et indiquent une croissance à deux chiffres par rapport aux niveaux d’avant la pandémie, selon les données. D’un autre côté, les articles de sport et les vêtements et vêtements ont également commencé à s’accélérer à mesure que la socialisation et les bureaux reprennent. Cependant, des catégories telles que la beauté et le bien-être, qui comprennent les salons, les chaussures et les bijoux, n’ont pas encore rattrapé les niveaux de vente d’avant la pandémie.

«Le segment des cheveux a bien progressé d’environ 50 % et devrait atteindre 60 à 65 % à l’avance, car les clients sont plus à l’aise car ils n’ont pas à retirer le masque. Grâce au segment des cheveux, le secteur de la beauté et du bien-être a pu rouvrir ses portes aux clients post-pandémie. Cependant, les spas ont à peine récupéré d’environ 10 pour cent tandis que les services de beauté et de soins de la peau ont récupéré de 35 à 40 pour cent. Au cours de la saison des fêtes en cours, nous nous attendons à ce que le segment dépasse 70 % », a déclaré Rekha Chaudhari, directrice générale de Oneline Wellness à Financial Express Online. Chaudhari avait lancé l’année dernière Indian Professional Beauty & Wellness Hygiene Alliance pour lutter contre l’impact de Covid sur le secteur.

«Beaucoup de joueurs ont dépassé au moins 80% de leurs ventes pré-Covid dans des espaces de restauration décontractés. Cependant, chaque ville a un chemin de récupération différent car chaque ville a été soumise à des restrictions différentes. Par exemple, les horaires des restaurants à Delhi ont été normalisés, mais pas à Noida, tandis que les horaires à Gururgram ont été normalisés avant toute autre ville, mais les horaires de Mumbai sont toujours restreints, etc. », a déclaré Kabir Suri, cofondateur et directeur d’Azure Hospitality à Financial Express Online sur la reprise en août.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.