Vive l’arc-en-ciel dans le top 10 britannique

Ritchie Blackmore avait trois ans et trois albums dans son nouveau groupe, arc-en-ciel, lorsque les cartes du 6 mai 1978 apportèrent des nouvelles des deux côtés de l’Atlantique. Après deux précédentes sorties en studio et un set live, Long Live Rock ‘n’ Roll est devenu leur album le plus débutant à ce jour lorsqu’il a atteint le sondage britannique au n ° 7.

Les débuts de 1975 Arc-en-ciel de Ritchie Blackmore et le suivi de 1976 Rainbow Rising a malheureusement raté le Top 10, chacun culminant au n ° 11. En 1977, On Stage est devenu le premier top tenner du groupe au Royaume-Uni lorsqu’il a atteint la 7e place, mais c’était dans sa deuxième semaine dans les charts. La nouvelle version n’a pas perdu de temps, allant directement à son sommet n ° 7.

Ce graphique était également remarquable pour d’autres raisons. L’album de la bande originale de Saturday Night Fever, dans sa neuvième semaine sur le compte à rebours, est passé au n ° 1 pour la première de ce qui serait une remarquable série de 18 semaines qui s’étendait de mai tout au long de l’été jusqu’au début septembre. C’était aussi la semaine où les chevaux lourds de Jethro Tull et Steve Hillage‘s Green Virgin a fait irruption dans le Top 40, tandis que Steve Hackett a fait ses débuts avec Please Don’t Touch.

Le chant du cygne de Ronnie James Dio

Le nouvel album de Rainbow, qui a marqué le chant du cygne du chanteur Ronnie James Dio avec le groupe, avait été présenté en avant-première par la sortie de la chanson titre en single. Il a fait le Top 40 du Royaume-Uni, mais seulement au n ° 33, et le suivi “LA Connection” (sorti sur vinyle rouge) a joué de la même manière, au n ° 40. La chanson «Long Live Rock ‘n’ Roll» perdurera plus tard dans le cadre du montage de jingle d’ouverture mémorable utilisé par le grand DJ australien Alan «Fluff» Freeman, dans ses émissions de radio rock pour la BBC et ailleurs.

Le 6 mai était aussi la date à laquelle l’album Rainbow a fait ses débuts dans les charts en Amérique, mais là il fallait se contenter d’un pic n ° 89. Le groupe a passé une grande partie de 1978 sur la route, une grande partie en Amérique du Nord. La prochaine line-up de Rainbow ferait bientôt sa percée dans les charts pop avec “Since You’ve Been Gone”.

