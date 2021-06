Viveiro CF reçoit Pontellas

in

18/06/2021 à 18h30 CEST

Samedi prochain à 18h30 le match de la dernière journée de la deuxième phase de la troisième division aura lieu pour al Viveiro et à Pontellas dans le Cantarrana viveiro galice.

le Viveiro CF visages voulant retrouver des sentiments positifs dans le match correspondant à la douzième journée après avoir perdu le dernier match contre le Bateau par un score de 3-1. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté six des 11 matches disputés jusqu’à présent avec un chiffre de 42 buts pour et 54 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Pontellas il a été battu par 1-2 lors du dernier match qu’il a joué contre le Étudiant Vista Alegre, de sorte qu’un triomphe sur le Viveiro CF Cela vous aiderait à améliorer votre palmarès en compétition. Avant ce match, le Pontellas il avait gagné dans trois des 11 matches disputés dans la deuxième phase de la troisième division cette saison et a un record de 55 buts encaissés à 25 en faveur.

En tant que local, le Viveiro CF Il a gagné trois fois et fait match nul deux fois en cinq matchs joués jusqu’à présent, indiquant qu’il devra travailler dur pendant ce match s’il ne veut pas perdre plus de points à domicile. A la maison, le Pontellas Il a perdu quatre fois et a fait match nul une fois en cinq matchs jusqu’à présent, il devra donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade. Viveiro CF pour essayer de briser les statistiques.

En référence à sa position dans le tableau qualificatif de la deuxième phase de la troisième division, on peut voir qu’avant la dispute du match, le Viveiro CF est en avance sur le Pontellas avec une différence de 30 points. Les locaux arrivent à la rencontre en troisième position et avec 49 points au casier. De leur côté, les visiteurs sont en douzième position avec 19 points.