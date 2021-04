Viveiro CF s’impose face à l’UD Atios en seconde période (1-0)

04/04/2021 à 23:31 CEST

le Viveiro a commencé par une victoire 1-0 à domicile contre le UD Atios lors de leur premier match de la deuxième phase de la troisième division, qui a eu lieu ce dimanche dans le Cantarrana viveiro galice. Après le résultat obtenu, l’équipe viveirense est troisième avec 31 points et celle de Porriño neuvième avec 20 points en fin de match.

En première mi-temps, aucune des deux équipes n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées sur le même résultat 0-0.

La seconde moitié du match a commencé de manière positive pour lui Viveiro CF, qui a créé sa lumineuse avec un peu de chauve à la 55e minute, enfin, le duel s’est terminé par un score de 1-0.

L’entraîneur de Porriño a donné son entrée à Alonso et Xowi remplacer Pacheco et cadres, tandis que du côté du Viveiro il a été remplacé Diaz, Montagnes et Louzao pour Burundarena, Tichu et chauve.

L’arbitre du match a montré huit cartons jaunes. Des deux équipes, Xaime, Burundarena, Pereira, Rolle et Meitin de l’équipe locale et cadres, Pacheco et Estefan L’équipe visiteuse a été réservée avec un carton jaune.

Avec ce résultat, le Viveiro obtient 31 points et le UD Atios avec 20 points.

Le deuxième jour, le Viveiro CF jouera contre lui Ourense loin de chez soi et UD Atios jouera son match contre lui CSD Arzua à la maison.

Fiche techniqueViveiro CF:Cedrón, Edgar, Xaime, Rey, Pereira, Madero, Calvo (Louzao, min 86), Meitin, Tichu (Montes, min 74), Burundarena (Diaz, min 66) et RolleUD Atios:Diego Perez, Javi, Sergio De Paz, Sombri, Pacheco (Alonso, min 59), Estefan, Johnny, Alonso, Adrian Mouriño, Federico Mintegui et Marcos (Xowi, min 65)Stade:Cantarrana viveiro galiceButs:Calvo (1-0, min. 55)