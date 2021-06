Vivendi cède officiellement 10 % d’Universal Music Group à Pershing SPAC

in

Le conglomérat de médias français Vivendi a officiellement vendu une part de 10 % de son prestigieux groupe Universal Music à une SPAC dirigée par les États-Unis.

Digital Music News a signalé pour la première fois les rumeurs de l’accord SPAC – qui valorise Universal Music Group au nord de 40 milliards de dollars – plus tôt ce mois-ci. Aujourd’hui, l’accord pour une participation de 10 % dans le joyau de la couronne de Vivendi a été officiellement scellé, avec l’acquisition officielle de Pershing Square Tontine Holdings, dirigée par Bill Ackman. Au total, l’accord a été finalisé pour 35 milliards d’euros, soit environ 42 milliards de dollars dette comprise.

Une société d’acquisition à vocation spéciale, ou SAVS, est essentiellement une société à « chèque en blanc » qui est déjà devenue publique. Une fois sa tranche de fonds sécurisée, la SPAC décide alors quoi engloutir. Dans ce cas, Pershing a décidé de débourser environ 4 milliards de dollars pour la participation de 10%, avec une augmentation lucrative des évaluations d’enregistrement et de publication motivant l’achat.

L’accord SPAC signifie que 30% d’Universal Music Group est désormais détenu par des entités étrangères. Aux côtés de Pershing 10% part, un consortium dirigé par Tencent Holdings Ltd. détient 20% après avoir doublé sa participation plus tôt cette année. Cela laisse une participation de 70% toujours détenue par Vivendi, bien que le conglomérat français ait indiqué qu’il prévoyait de conserver 10% et IPO les 60% restants sur Euronext Amsterdam.

“Après la prise de participation de 20 % au capital du Consortium mené par le groupe Tencent, l’arrivée de grands investisseurs américains est une preuve supplémentaire du succès et de l’attractivité mondiale d’UMG”, a déclaré Vivendi dans un communiqué.

Par ailleurs, la décision de Vivendi de conserver une participation majoritaire substantielle a contraint Pershing Square à maintenir la ligne à 10 %. La SPAC d’Ackman a confirmé qu’elle avait intérêt à acquérir une plus grande part, mais qu’elle utilisera désormais ses munitions IPO restantes pour une autre acquisition. Une fois qu’UMG entrera en bourse à Amsterdam, les investisseurs de Pershing profiteront d’une belle opportunité d’encaisser.

Après cela, cela devient encore plus intéressant pour les investisseurs de Pershing Square Tontine Holdings. Selon Bloomberg, les actionnaires de Pershing se verront alors offrir un premier accès à une “société de droits d’acquisition à usage spécial” ou “SPARC”.

Cela ressemble à un moyen intelligent de répartir les actions UMG et de pomper la valorisation. Mais tout le monde n’est pas aussi ravi du plan. « Vendre des morceaux d’UMG à d’autres investisseurs en échange de liquidités est une décision d’allocation de capital sous-optimale. Nous préférerions que Vivendi cède l’intégralité de sa propriété d’UMG aux actionnaires de manière fiscalement avantageuse », a expliqué David Samra, gestionnaire de portefeuille d’Artisan Partners, à Bloomberg.

Artisan est le 11e actionnaire de Vivendi.