Vivendi dévoile les détails supplémentaires de l’introduction en bourse d’Universal Music Group

in

Le conglomérat français Vivendi a officiellement confirmé qu’Universal Music Group (UMG) fera ses débuts tant attendus sur Euronext Amsterdam dans une semaine à partir d’aujourd’hui, le mardi 21 septembre, en plus de divulguer de nouveaux détails sur l’introduction en bourse d’Universal Music Group.

Vivendi (VIV sur Euronext Paris) vient de confirmer (et détailler) l’arrivée prochaine d’Universal Music Group sur Euronext Amsterdam. Les plans du conglomérat français pour tirer profit d’UMG – qui a continué d’enregistrer une croissance des bénéfices à deux chiffres au cours du premier semestre 2021 – ont changé plusieurs fois au fil des ans, englobant à un moment donné une proposition de vente de 50 %.

En fin de compte, Vivendi a choisi de vendre UMG en dixièmes avant l’introduction en bourse, Tencent ayant acheté 10 % du label Big Three vers la fin de 2019 (portant plus tard la participation à 20 % au même prix, 3 milliards d’euros). Plus récemment, Pershing Square de William Ackman au début du mois a augmenté sa propre participation dans UMG à 10 %.

Fort de l’afflux de capitaux de plusieurs milliards de dollars induit par la cession de 30 % d’Universal Music, Vivendi a indiqué au cours du premier trimestre 2021 son intention de déployer l’introduction en bourse d’UMG d’ici la fin de l’année. Les dirigeants ont ensuite avancé à plusieurs reprises la date prévue d’entrée en bourse – les actionnaires de Vivendi en juin ont « massivement approuvé » le plan global – avant de s’installer le 21 septembre 2021.

Aujourd’hui, l’Autorité néerlandaise des marchés financiers (Stichting Autoriteit Financiële Markten) a formellement approuvé le prospectus d’Universal Music Group « dans le cadre de l’admission envisagée aux négociations et à la cotation officielle de ses actions ordinaires sur Euronext Amsterdam », a confirmé Vivendi aujourd’hui.

De plus, Vivendi – qui conservera 10 % d’Universal Music Group après l’introduction en bourse – devrait annoncer le cours de référence de l’action après la clôture d’Euronext Amsterdam le lundi 20 septembre. Le 21 septembre, outre la date de l’entrée en bourse proprement dite, Vivendi « annoncera le ratio de distribution final [for Vivendi shareholders] – actuellement estimée à une action UMG pour chaque action Vivendi éligible détenue – sur la base du cours d’ouverture de l’action UMG.

Enfin, concernant les nuances de l’introduction en bourse, le jeudi 23 septembre s’accompagnera d’un « règlement de la distribution en nature » pour les détenteurs d’actions Vivendi à compter du 22, comprenant « la livraison et l’inscription en compte des actions UMG attribuées, ainsi que paiement en numéraire des rompus si le ratio de distribution a été ajusté.

Vraisemblablement en raison de l’énorme manne qui devrait toucher les actionnaires de Vivendi dans le cadre de l’introduction en bourse d’UMG, les actions de l’ancienne entité valaient 32,53 € (38,42 $ sur la base du taux de change actuel) au moment de la rédaction de cet article. Le chiffre marque une augmentation de plus de 7 $ par action depuis le début de 2021 et une amélioration de près de 10 $ par action depuis la mi-septembre 2020.

Republic Records d’Universal Music Group a récemment annoncé le lancement du label indépendant Imperial Music, et le festival EDM belge Tomorrowland s’est associé à UMG le mois dernier pour lancer un autre label, Tomorrowland Music.